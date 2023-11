Sat.1 holt Skandal-Promi zu „Big Brother“: Böse Erinnerungen werden wach

Am 18. November 2023 ist es endlich wieder so weit. „Promi Big Brother“ öffnet seine Pforten. Und schon jetzt konnte Sat.1 einige Namen derer verraten, die ab dem kommenden Samstag unter 24-stündiger Kameraüberwachung stehen werden.

Nachdem Sat.1 bereits Iris-Klein-Ex Peter Klein, Realitystar Yeliz Koc, Roberto-Blanco-Tochter Patricia Blanco, Spielerfrau Dilara Kruse und Ex-Bachelor Dominik Stuckmann vorgestellt hatte, folgten am Samstagvormittag (11. November 2023) pünktlich zum Karnevalsstadt die nächsten Jecken für „Promi Big Brother“.

Sat.1 präsentiert neue „Promi Big Brother“-Bewohner

So dürfen sich auch „Hott oder Schrott“-Star Matthias Mangiapane, Dating-Format-Ikone Paulina Ljubas, Schauspielerin Manuela Wisbeck, Magier Philo Kotnik und Skandal-Youtuber Ron Bielecki auf Dauerüberwachung einstellen.

Sie ziehen 2023 ins „Promi Big Brother“-Haus:

Peter Klein, Schlagersänger

Schlagersänger Yeliz Koc , Reality-Star und Influencerin

, Reality-Star und Influencerin Patricia Blanco, Reality-Star

Reality-Star Dilara Kruse, Spielerfrau

Spielerfrau Dominik Stuckmann , Bachelor

, Bachelor Matthias Mangiapane, Reality-Star

Reality-Star Manuela Wisbeck , Schauspielerin

, Schauspielerin Ron Bielecki, Skandal-Streamer

Skandal-Streamer Paulina Ljubas, Reality-Starund Influencerin

Reality-Starund Influencerin Philo, Magier

Bielecki? Wem der Name nicht sofort etwas sagt. Der 25-Jährige war zunächst durch den Bier-Tornado bekannt geworden, war später in einen Shitstorm geraten, weil er nach einem Rammstein-Konzert einen anderen Konzert-Besucher abwertend als „Geringverdiener“ angepöbelt hatte. Sogar Stars wie Pietro Lombardi hatten den Internet-Star für seine Aktion kritisiert.

Skandal-YouTuber Ron Bielecki zieht ins „Promi Big Brother“-Haus

Wie der Youtuber bei den Fans des Formats ankommen wird, man darf gespannt sein. Er selbst habe sich zum Ziel gesetzt, „gut auszusehen“ und sich „keinen Stress“ machen zu wollen. Warum sich Sat.1 zu diesem Schritt entschieden hat? Unklar. Hatte sich der Sender doch zuletzt des Öfteren mit Skandal-Promis in Probleme gebracht.

So hatte der Sender 2020 für seine mittlerweile abgesetzte Show „Promis unter Palmen“ Bastian Yotta engagiert. Dieser wurde im Laufe der Sendung heftig kritisiert, unter anderem wurde dem Unternehmer Mobbing vorgeworfen. Sat.1 distanzierte sich anschließend öffentlich von dem heute 46-Jährigen.

Ebenfalls in „Promis unter Palmen“ ließ Sat.1 Prinz Marcus auftreten. Der äußerte sich in der Sendung homophob, später nahm der Sender die betreffende Folge aus der Mediathek. Vor Kurzem war der 56-Jährige wieder in einen Shitstorm verwickelt, nachdem er eine lebendige Schildkröte mit einem Fußball abgeschossen hatte.

„Promi Big Brother“ startet am 18. November 2023 im Livestream auf „Joyn Plus“. Bei Sat.1 startet das Reality-Format am Montag, dem 20. November 2023 um 20.15 Uhr.