Sat.1: Überraschung zur Primetime! In dieser Show können Zuschauer reich werden – ohne mitzuspielen

Endlich lässt Sat.1 die Katze aus dem Sack. Der Sender hat nun das Startdatum für die neue TV-Show mit Jörg Pilawa verraten. Schon Anfang März soll es losgehen.

Die Rede ist von „Quiz für Dich“. Eine Quizshow der etwas anderen Art. Denn: Bei Sat.1 können jetzt auch ahnungslose Zuschauer eine Menge Geld gewinnen.

Sat.1 verrät Starttermin für neue Jörg-Pilawa-Show

Ab dem 9. März 2022 wird „Quiz für Dich“ im Sat.1-Programm zu sehen sein. Jörg Pilawa hat sich für sein Comeback beim Privatsender einen Sendeplatz zur Primetime gesichert. Die neue Sendung mit dem „Quizduell“-Moderator ist für Mittwochabend 20.15 Uhr eingeplant.

Offenbar setzt man große Hoffnung in „Quiz für Dich“. Tatsächlich könnte das Format einige Zuschauer an den Sessel fesseln, denn anders als in anderen Quizshows ahnen die Gewinner bis zum Ende nichts von ihrem Glück.

Jörg Pilawa präsentiert ab März die neue Sat.1-Show „Quiz für Dich“. Foto: SAT.1 / Thomas Leidig

So funktioniert „Quiz für Dich“: Sat.1 beschenkt ahnungslose Zuschauer

Bei „Quiz für Dich“ spielen jeweils zwei Promi-Duos um einen Geldbetrag, der am Ende nicht etwa an die Stars, sondern einen glücklichen Zuschauer geht, der sich gar nicht am Spiel beteiligt. Doch wie qualifiziert man sich für diese Position? Sat.1 hält im Vorhinein Ausschau nach Menschen, die entweder privat oder beruflich „Außergewöhnliches“ leisten. Was man genau darunter verstehen darf, erfahren wir aber erst ab dem 9. März.

Fest steht jedoch: Es kann jeden treffen. Denn die Gewinner sitzen nicht etwa bereits mit im Sat.1-Studio, sondern schauen sich die Sendung bei einem Bekannten an, bevor auf ihrem Bildschirm Jörg Pilawa erscheint und ihnen mitteilt, dass das soeben erspielte Geld ganz allein für sie ist.

21 Jahre nach seiner letzten Sat.1-Sendung – Jörg Pilawa feiert Comeback

Für den Moderator bedeutet die Sat.1-Show ein großes Comeback. 21 Jahre lang arbeitete Jörg Pilawa für die ARD und das ZDF. Nun kehrt er an den Ort zurück, an dem seine TV-Karriere begann.

Jörg Pilawa kehrt dorthin zurück, wo alles für ihn begann. Seine erste Sat.1-Show lief 1994. Foto: SAT.1 / Thomas Leidig

Pilawas allererste TV-Sendung „2 gegen 2“, ein Gesprächsduell zu aktuellen Themen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sozialem, lief von 1993 bis 1997 bei ProSieben. 1994 begann er auch für Sat.1 zu moderieren – darunter fielen Formate wie „Die Quiz Show“ und die „Jörg Pilawa“-Talkshow.