„The Taste“-Star litt an Gesichtslähmung – der Grund macht Sorge

Alarm im Juli 2023: „The Taste“-Strahlefrau Angelina Kirsch (36) schockiert ihre Fans mit einer gesundheitlichen Hiobsbotschaft. Die quirlige Moderatorin wacht eines Morgens mit einer halbseitigen Gesichtslähmung auf – ein Schock, den sie mit bemerkenswertem Humor und Offenheit teilt.

„Wer mich ansieht, merkt sofort, dass mit meinem Gesicht etwas nicht ganz gerade ist“, erzählte Angelina damals auf Instagram. Eine halb taube Zunge, Geschmacksverlust und eine leichte Lähmung der linken Gesichtshälfte machten ihr das Leben schwer. Diagnose: Idiopathische periphere Fazialisparese. Der Grund? Viren oder Bakterien hatten ihren Gesichtsnerv gereizt und angeschwollen.

„The Taste“-Star deutlich: „Nicht sicher, dass es ganz weg geht“

Die Symptome waren nicht ohne: Beeinträchtigtes Sehvermögen, taube Zunge, asymmetrische Mundbewegungen und ein Auge, das sich nicht richtig schloss. Doch anstatt sich zu verstecken, appellierte Angelina an ihre knapp 197.000 Instagram-Follower: „Hört auf euren Körper und nehmt ernste Symptome nicht auf die leichte Schulter!“ Aber wie geht es ihr heute?

+++ Frank Rosin bei „The Taste“ – kurze Zeit später geht die Nachricht rum +++

Im Interview mit „Bunte“ gestand Angelina, dass die Lähmung noch sichtbar ist. „Es ist noch sichtbar, weil sich eine Nervenfehlverbindung gebildet hat, was nicht unüblich ist. Wenn ich also die Oberlippe bewege (…), geht manchmal auch das untere Augenlid mit hoch“, erklärte sie. Doch die Moderatorin lässt sich nicht unterkriegen: Mit Hilfe von Logopädie und Physiotherapie arbeitet sie hart daran, die Lähmung in den Griff zu bekommen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Es hätte mit etwas Pech immer bleiben können und es ist auch noch nicht sicher, dass es wirklich ganz weggeht“, gesteht sie. Auf Instagram hält sie ihre Fans regelmäßig über ihre Fortschritte auf dem Laufenden und feierte sogar einen kuriosen Jahrestag mit ihrer Fazialsparese.

Für Angelina Kirsch ist der Weg zur Genesung ein Marathon, kein Sprint. Auch beruflich lässt sich das Model davon nicht unterkriegen: Bereits zum sechsten Mal steht sie als Moderatorin bei „The Taste“ an der Seite von Frank Rosin & Co.

Sat.1 zeigt neue Folgen von „The Taste“ immer mittwochs ab 20:15 Uhr – und vorab bereits auf Joyn.