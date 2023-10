Sat.1 holt neue Show ins Programm – Martin Rütter dürfte hellhörig werden

Hunde-Fans kommen künftig bei Sat.1 auf ihre Kosten: Der Sender nimmt eine neue Show in sein Programm auf. Da dürfte auch Hunde-Profi Martin Rütter hellhörig werden.

Schon vor einiger Zeit kündigte Sat.1 an, ein neues Format mit Andrea Kaiser ins TV-Programm zu holen. Jetzt stehen auch die Sendetermine für „Der Hundetrainer-Champion“ fest. Die vier Folgen werden ab dem 29. Oktober immer sonntags um 17.55 Uhr ausgestrahlt.

Hundetrainer treten in unterschiedlichen Challenges gegeneinander an

Aber Moment mal, gibt es nicht schon einen Hundetrainer im deutschen Fernsehen? In verschiedenen RTL-Formaten wie „Der Hundeprofi“ und „Martin Rütter – die Welpen kommen“ gibt Martin Rütter Tipps, wie man den richtigen Umgang mit seinem Vierbeiner pflegt. Nun springt auch Sat.1 auf die Schiene auf – allerdings ohne Martin Rütter.

„Hundeerziehung ist alles andere als einfach. Und dann kann es doch einer am besten: Der professionelle Hundetrainer“, sagt Andrea Kaiser, die selbst zweifache Hundehalterin ist. Wie „DWDL“ berichtet, treten acht Hundetrainerinnen und Hundetrainer in dem Format in Challenges rund um Hundeerziehung gegeneinander an.

Sieger bekommt ein Preisgeld und den „Goldenen Futternapf“

Anschließend bekommen sie eine Bewertung von Hundetrainer-Coach Julia Hammerschmidt und Mensch-Hund-Trainer Andreas Ohligschläger. Außerdem gibt es pro Sendung immer noch einen zusätzlichen Gast-Juror.

Wie „DWDL“ weiter schreibt, treffen in der ersten Folge die Trainer zum ersten Mal auf ihre Mensch-Hund-Teams. Die Jury bekommt zum Start zusätzliche Unterstützung von TV-Moderator und Hundetrainer Jochen Bendel. Der Sieger des Formats geht natürlich nicht leer aus: Es gibt den „Goldenen Futternapf“ und ein Preisgeld von 10.000 Euro zu gewinnen. Ob Martin Rütter auch einschalten wird?