Sat.1 zeigt Jeremy Fragrance-Reportage – doch der hat andere Pläne

Bei „Promi Big Brother“ sorgte Jeremy Fragrance mit seiner Anwesenheit zunächst für Verwirrung und dann für Begeisterung. Denn so richtig bekannt war vielen Sat.1-Zuschauern der Internet-Star bis zum Staffelstart noch nicht, heute sieht das ganz anders aus.

Schnell machte sich der Anzugträger aber auch bei denen, die ihm nicht bereits über einen seiner Social-Media-Kanäle folgen, einen Namen. Nicht zuletzt damit, dass er sich weigerte seinen weißen Anzug auszuziehen, obwohl die Aktion Auswirkungen auf das ganze Team hatte.

Kurz nach seinem Einzug folgte dann der selbst gewählte Auszug. Wie es ihm in den darauffolgenden Stunden in Freiheit erging, zeigt Sat.1 am Freitagabend (2. Dezember) zur Primetime. In der Reportage „Jeremy Fragrance – Number One: Von ‚Promi Big Brother‘ zurück in die Welt“ sollen die Zuschauer den Ex-Kandidaten besser kennenlernen. Jetzt kommt raus: Er selbst wird nicht einschalten.

Sat.1 zeigt Jeremy Fragrance-Reportage

Auf Tiktok und Instagram begeistert Jeremy Fragrance bereits seit einiger Zeit ein großes Publikum. Durch seine Teilnahme bei „Promi Big Brother“ ist die Zahl seiner Fans noch einmal gestiegen. Auf Social-Media ist er vor allem für seine Affinität für edle Düfte bekannt. Seine Expertise teilt er in kurzen Videos, die er selbst als Kunst bezeichnet.

Darüber hinaus sorgte Jeremy Fragrance nicht nur bei „Promi Big Brother“, sondern auch in den sozialen Netzwerken mit seiner außergewöhnlichen Art für Gesprächsstoff. Kein Wunder also, dass Sat.1 die Chance gleich mal nutzte und jetzt einen Blick hinter die Kulissen gewähren will. Im exklusiven Interview mit dieser Redaktion darauf angesprochen, ob er denn selbst einschaltet, antwortet Jeremy Fragrance überraschend: „Ne, aber ich werde bei so etwas immer gerne verlinkt und das gucke ich mir dann an.“

Sat.1-Star Jeremy Fragrance verrät Favorit in TV-Show

Ganz schön überraschend, immerhin dürften viele andere, Freunde und Familie einladen und gemeinsam vorm Fernseher sitzen, wenn schon eine Reportage über die eigene Person gedreht wurde. Jeremy Fragrance hält davon aber lieber Abstand. Vor allem aber wohl deswegen, weil er nach seiner Teilnahme in der Sat.1-Show vorerst auf den Konsum von Youtube, aber auch auf die Google-Suche und private Textnachrichten verzichten möchte.

Daraus ergibt sich auch, dass Fragrance die laufende Show gar nicht weiter jeden Abend verfolgt. Eine Meinung dazu, wer in der Staffel von 2022 gewinnen soll, hat er aber trotzdem. Im Interview mit dieser Redaktion verrät er: „Ich mochte Jenni ganz gerne. Ansonsten fand ich Jay auch ganz cool. Aber wenn ich mich festlegen sollte, wer gewinnen soll, dann Jenni.“

Zum Thema Kontaktpflege hat Jeremy Fragrance übrigens eine klare Meinung. „Ich vermute, dass da kein Kontakt mehr sein wird“. Zu „Promi Big Brother“ als Format sagt er aber: „Immer wieder gerne. Es war eine tolle Erfahrung.“