Sat.1 widmet IHR acht Stunden Sendezeit – der Grund ist herzzerreißend

Ausnahmesituation bei Sat.1! Der Sender wirft sein Programm aus aktuellem Anlass um.

Eines ist sicher: An diesem Abend werden bei dem ein oder anderen Sat.1-Zuschauer bittere Tränen fließen.

Programmänderung bei Sat.1: Sender veranstaltet Diana-Abend

Dieser Tag bleibt unvergessen: Am 31. August jährt sich der 25. Todestag von Lady Diana. Die britische Prinzessin verunglückte im Sommer 1997 bei einem Autounfall in der Alma-Unterführung nahe der Alma-Brücke in Paris.

Bis heute gilt die Mutter von Prinz William und Prinz Harry als die „Königin der Herzen“. Die Faszination für Diana Frances Spencer, so ihr bürgerlicher Name, ist nie abgerissen.

Sat.1 widmet der verstorbenen Lady Diana einen ganzen Abend in seinem Programmplan. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Insbesondere da ihr Tod nach wie vor ein großes Rätsel darstellt: Ist es wirklich ein Unfall gewesen oder handelt es sich bei dem Unglück um einen gezielten Anschlag auf die Royals-Aussteigerin?

Mit genau dieser Frage beschäftigen sich am Dienstag (30. August) zahlreiche Sendungen, die zum Großteil bei RTL ausgestrahlt werden. Doch auch Sat.1 widmet der verstorbenen Prinzessin einen Sendeplatz zur Primetime.

Dieses TV-Programm dürfen Royals-Fans am 30. August nicht verpassen:

10 Uhr: „Diana: Das Interview, das die Monarchie erschütterte“ (RTL)

15 Uhr: „Diana – Sieben Tage erschüttern die Welt“ (RTL)

20.15 Uhr: „Der Kampf der Prinzessinnen: Wer knackt den Diana-Code?“ (RTL)

20.15 Uhr: „Die Ära Diana – Gesichter einer Prinzessin“ (Sat.1)

22.30 Uhr: „Diana“ (Sat.1)

22.35 Uhr: „Die Wahrheit über unsere Königshäuser – Insider packen aus“ (RTL)

Sat.1 sendet acht Stunden lang nur Sendungen zum Tod von Lady Diana

Um 20.15 Uhr zeigt der Sender die Doku „Die Ära Diana – Gesichter einer Prinzessin“. Darin wird die Lebensgeschichte der Fürstin von Wales neu aufgerollt. Weggefährte, Vertraute und Society-Experten erinnern an die viel zu früh verstorbene Diana.

Im „Diana“-Film aus dem Jahr 2013 nimmt Schauspielerin Naomi Watts die Rolle der Prinzessin ein. Foto: IMAGO / Mary Evans

Im Anschluss folgt dann um 22.30 Uhr der Film „Diana“ mit Hollywoodstar Naomi Watts in der Hauptrolle. Das Biopic aus dem Jahr 2013 schildert die letzten zwei Jahre im Leben der Prinzessin.

Hier liegt der Fokus vor allem auf Dianas Beziehungen zu dem Herz- und Lungenchirurg Hasnat Khan sowie dem Filmproduzent Dodi Al-Fayed. Letzterer kam ebenfalls beim Verkehrsunfall am 31. August 1997 ums Leben.

Sowohl die Doku als auch der Film werden im Anschluss noch einmal wiederholt. Von 20.15 Uhr bis 4.30 Uhr nachts zeigt Sat.1 also nichts anderes als Lady Diana.

Auch bei der Konkurrenz wird der Programmplan umgeworfen: RTL widmet der verstorbenen Lady Diana sogar einen gesamten Tag.