Sat.1-Hammer: Auf DIESE Show dürfen sich Fans jetzt freuen

Musik-Fans aufgepasst! In der Welt des Fernsehens gibt es kaum ein Format, das die Zuschauer so sehr fesselt und vor die Bildschirme zieht wie Talentshows. Aus diesem Grund zieht der private Sender Sat. 1 das nächste TV-Projekt an Land und möchte DAMIT die Zuschauer überzeugen.

Mit der neuen Musikshow „The Tribute – Die Show der Musiklegenden“ wird Sat.1 für mehr musikalische Highlights im deutschen TV sorgen. Doch was macht diese Talentshow so besonders?

Sat. 1 holt sich DIESE Promis ins Boot

Moderiert wird das TV-Spektakel von keinem Geringeren als Matthias Opdenhövel. Schließlich kennt dieser sich mit erfolgreichen Musik-Shows aus. Und auch die Jury ist Star-besetzt: Mit Yvonne Catterfeld, Conchita Wurst und Bertram Engel verspricht der Sender sich eine bunte Mischung an Expertise.

+++ Sat.1-Moderatorin lässt die TV-Bombe platzen – „Endlich wieder“ +++

Marc Rasmus, Geschäftsführer des Senders, ist überzeugt: „Unsere Jury für diese besondere Show der Musiklegenden glänzt mit Kompetenz: Yvonne Catterfeld weiß, wer dem Original stimmlich am nächsten kommt. Conchita Wurst ist DIE Expertin für den perfekten Auftritt. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung als Schlagzeuger bei Maffay und Lindenberg erkennt Bertram Engel sofort, welche Bands dem Original gerecht werden. Und Moderator Matthias Opdenhövel kennt sich mit großen Hits bekanntermaßen bestens aus.“

Sat.1 sucht die besten Cover-Stars!

Das Konzept ist simpel sowie genial! In der neuen Sat.1-Show wird nämlich Deutschlands beste Coverband gesucht. Die Kandidaten müssen dabei ihren großen Vorbildern so nah wie möglich kommen. Beurteilt werden sie nach Stimme, Performance und Sound. Im Finale dürfen die Bands auf ein Live-Konzert in einer Arena hoffen. Klingt auf alle Fälle vielversprechend!

Wann „The Tribute – Battle of the Band“ auf den deutschen Bildschirmen flimmern wird, ist bisher noch nicht bekannt.