Conchita Wurst: Kurz vor „The Tribute“-Finale ist es plötzlich klar

In der Musik-Talentshow „The Tribute“ müssen die Teilnehmer ihren Lieblingsstars so nah wie möglich kommen. Auftreten, Gesang, Show – in der Sat.1-Sendung soll das Original möglichst gut gecovert werden.

Wie gut das den Kandidaten gelingt, entscheidet seit bereits vier Folgen die Jury aus Conchita Wurst, Yvonne Catterfeld und Bertram Engel. Doch auch das gesamte „The Tribute“-Team wird bewertet – und zwar von den Zuschauerzahlen. Die fielen an diesem Freitag (13. September) nicht gut für Conchita Wurst und ihre Mitstreiter aus.

Conchita Wurst: Bittere Nachricht nach „The Tribute“

Im Halbfinale von „The Tribute“ ließen Conchita Wurst und die anderen Jury-Mitglieder nur sechs der neun verbliebenen Acts weiter. Besonders enttäuschend war dabei für die ehemalige ESC-Siegerin der Auftritt von „Vier gewinnt“, einer Coverband der „Fantastischen Vier“. Und auch die Quoten von Sat.1, die an diesem Samstag (14. September) bekannt gegeben wurden, dürften nicht für gute Laune sorgen.

Laut DWDL verbuchte die Show bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern den niedrigsten Einschaltwert seit Beginn, dazu blieb das Format mit 4,3 Prozent Marktanteil sogar unter dem Sender-Durchschnitt. Zum Vergleich: In der ersten Folge im August schalteten etwas über sieben Prozent der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ein. Der Zuschauerdurchschnitt lag damals bei 800.000 Menschen, an diesem Freitag schalteten nur noch etwa 610.000 ein.

Conchita Wurst: Sat.1 muss sich geschlagen geben

Mit der Leistung von Freitag muss sich Sat.1 sogar Konkurrenzsender RTL 2 geschlagen geben. Der Marktanteil der 14- bis 49-Jährigen lag bei „The Tribute“ bei 5,1 Prozent, während er bei dem zeitgleich laufenden „Die Unfassbaren“ auf RTL Zwei bei 5,2 Prozent ausmacht.

Für Conchita Wurst und ihre Kollegen könnte es bald noch schlimmer kommen. Aktuell ist noch unklar, ob es nach dem „The Tribute“-Finale am 20. September weitere Ausgaben geben wird. Angesichts der aktuellen Quoten kann das sogar bezweifelt werden.