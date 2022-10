Sat.1-Star Julia Leischik muss plötzlich Dreh abbrechen – „Es wird immer schlimmer“

Was für Schocksekunden für Sat.1-Moderatorin Julia Leischik! Aktuell finden die Dreharbeiten für neue Folgen ihrer Sendung „Bitte melde Dich!“ statt. Dort sucht sie für zahlreiche Menschen ihre vermisste Angehörigen. Dafür reist sie auch gerne mal um die ganze Welt.

Wie Sat.1-Moderatorin Julia Leischik auf Instagram erzählt, fliegt sie für einen neuen Fall in die USA. Dort macht sie sich auf die Suche nach einem vermissten Bruder, der von seinen elf Geschwistern gesucht wird. Doch plötzlich müssen sie und ihr Team den Dreh abbrechen. Sie begeben sich nämlich in eine gefährliche Lage.

Sat.1-Moderatorin Julia Leischik begibt sich in ein Risikogebiet

Der Sat.1-Star und ihr Team suchen im Bundesstaat Washington nach dem vermissten Mann. Genauer gesagt, fahren sie in die Stadt Wenatchee. Doch genau die ist aktuell von schweren Bränden betroffen. Trotzdem macht sich das Team auf den Weg, um der Spur nachzugehen. Auf Instagram hält die 51-Jährige alles in ihrer Instagramstory fest. Anfangs ist noch alles in Ordnung, wie sie schreibt: „Immer weiter in die Berge, die Feuer sind weit genug entfernt, aber der Rauch ist das Problem. Es brennt in den Augen und es riecht sehr stark nach Feuer“.

Das ist die Sat.1-Moderatorin Julia Leischik:

Sie wurde am 14. Oktober 1970 in Köln geboren (Alter 51 Jahre)

Bekannt wurde sie durch die von RTL ausgestrahlte Fernsehserie „Vermisst“, die sie von 2007 bis 2011 moderierte

Seit 2011 moderiert sie auf Sat.1 das Format „Julia Leischik sucht: Bitte melde dich“

2022 präsentierte sie ihr neues Format „Haus am Meer“

Sat.1-Star Julia Leischik muss Dreh abbrechen

Irgendwann wird es dann einfach zu gefährlich. Julia Leischik und ihr Team müssen die Dreharbeiten und somit auch die Suche sofort beenden. Auf Instagram teilt sie mit: „Wir müssen hier abbrechen. Es wird immer schlimmer und man hat uns gesagt, wir sollten besser umkehren. Ich muss mir was einfallen lassen“.

Doch es gibt Entwarnung: Weder ihr noch dem Team ist irgendwas zugestoßen.

Es scheint der Moderatorin insgesamt wieder besser zu gehen. Neulich lag Julia Leischik noch im Krankenhaus. Hier erfährst du, wieso.