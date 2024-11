Bittere Erkenntnis für Jörg Pilawa: Sat.1 muss nach Auftritt einstecken

Donnerstagabend, Primetime – und Jörg Pilawa lädt ein zum großen Wissensbattle im „1 Prozent Quiz“! Doch während die Kandidaten schwitzten, sorgte die Konkurrenz für Zähneknirschen bei Sat.1. Hat das Quiz-Event die Zuschauer überzeugt oder war RTL mit dem Spendenmarathon der heimliche Sieger des Abends?

Im Studio von Sat.1 herrschte Hochspannung, als Jörg Pilawa erneut am Donnerstagabend (21. November) 100 Kandidaten zum „1 Prozent Quiz“ begrüßte. Die Herausforderung: Fragen aus allen Wissensbereichen meistern und sich gegen den Rest des Landes durchsetzen. Mit bis zu 100.000 Euro winkt ein verlockender Gewinn. Doch die Konkurrenz war hart, denn gleichzeitig lief bei RTL das Prominenten-Special von „Wer wird Millionär?“ im Rahmen des Spendenmarathons.

Sat.1: Nach der letzten Show kann es jeder sehen

Während Zuschauer bei RTL für den guten Zweck mitfieberten, schalteten bei Sat.1 laut dem Branchenmagazin „DWDL“ lediglich 1,09 Millionen ein – ein Tiefstwert für die Show. Besonders in der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen musste das Format Federn lassen, mit nur 8,4 Prozent Marktanteil.

+++ Auch spannend: „Das 1% Quiz“: Nach herber Zuschauerkritik – Sat.1 spricht ein Machtwort +++

Bei RTL hingegen konnte das Promi-Special punkten: Mit 16,6 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe setzte sich der Sender klar an die Spitze. Insgesamt sahen 2,97 Millionen zu, und obwohl die Zahlen nicht ganz an vergangene Promi-Ausgaben heranreichten, war der Abend ein Erfolg.

Auch das nachfolgende „Schätze die Plätze“ hatte bei Sat.1 mit einem Tiefstwert zu kämpfen, überraschte jedoch mit einem Marktanteil von 6,2 Prozent in der jungen Zielgruppe – der beste Wert seit der ersten Folge.

Sat.1 zeigt die Sendung „Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ aktuell donnerstags ab 20.15 Uhr im TV. Die Folgen gibt es dann auch in der Mediathek bei Joyn.