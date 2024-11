Nach Quoten-Drama – Sat.1 zieht die Reißleine

Bei Sat.1 gibt es demnächst eine einschneidende Programmänderung!

Nach dem Versuch, das Nachmittags- und Vorabendprogramm mit frischen Formaten zu beleben, zieht Sat.1 nun Konsequenzen. Im Fokus steht dabei die Daily-Soap „Für alle Fälle Familie“, die seit Herbst 2024 täglich um 18 Uhr ausgestrahlt wird. Doch die erhofften Einschaltquoten blieben aus.

Sat.1: „Für alle Fälle Familie“ scheitert im Vorabendprogramm

Die Sat.1-Daily-Soap „Für alle Fälle Familie“ erzählt die Geschichte einer Familienanwältin, die nach einer Trennung mit Mutter und Sohn zurück in ihre Heimat an die Mosel zieht. Obwohl sie erst einmal Abstand zu Männern gewinnen möchte, gelingt ihr dieses Vorhaben so gar nicht.

Trotz des Plots, der altbekannte Klischees bedient, konnte die Serie nicht genügend Zuschauer für sich gewinnen. Durchschnittlich schalteten nur rund 300.000 Zuschauer ein. Vor allem die jüngere Zielgruppe blieb mit Quoten unter zwei Prozent weit hinter den Erwartungen zurück. Zwar erfreute sich die Serie auf der hauseigenen Streaming-Plattform Joyn größerer Beliebtheit, doch die Zahlen reichten dennoch nicht aus, um das Format beizubehalten.

„‚Für alle Fälle Familie‘ hat um 18 Uhr in Sat.1 ihr Publikum nicht wie erhofft gefunden. Alle Fans können die Serie weiter auf unserem Superstreamer Joyn verfolgen. Ich möchte mich beim Produktionsteam und beim gesamten Cast bedanken. Wer die Serie schaut, sieht, dass sie mit Herzblut gemacht wurde“, erklärte Sat.1-Senderchef Marc Rasmus in einer offiziellen Mitteilung. Doch was bedeutet diese Entscheidung für das Vorabendprogramm?

Sat.1: Neue Programmstruktur ab 18. November 2024

Um auf die Quotenprobleme zu reagieren, wird Sat.1 sein Programm am Vorabend nun umstrukturieren. Ab dem 18. November übernimmt „Lenßen hilft“, eine neue Scripted-Reality-Serie mit Ingo Lenßen, den bisherigen Sendeplatz um 18 Uhr. Um 17 Uhr bleibt „Notruf“ im Programm und die erfolgreiche Daily „Die Spreewaldklinik“ behält ihren Sendeplatz um 19 Uhr. „Auf Streife – Die neuen Fälle“ startet ebenfalls ab dem 18. November, bleibt aber auf dem 15-Uhr-Sendeplatz.

Trotz des Scheiterns möchte der Sender aber auch in Zukunft eine Daily-Soap im Vorabendprogramm präsentieren. Bereits seit Wochen produziert die Produktionsfirma Saxonia im Auftrag von Sat.1 „Frieda – Mit Feuer und Flamme“ – eine neue Serie mit Feuerwehrthematik, die im Spätwinter 2024 starten soll.