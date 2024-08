Sascha Fingerhuth: Nach der Ausstrahlung von „Bella Italia“ folgt das böse Erwachen

Mittlerweile haben viele Menschen nicht nur Urlaubsfreuden in einem Hotel auf Mallorca oder Griechenland, auf einem Kreuzfahrtschiff mit der Aida oder einer Strandhütte in den Dünen der Nordsee. Auch Camping ist bei vielen Deutschen aktuell hoch im Kurs.

Ein Paar, das großen Gefallen daran gefunden hat, ist Sascha Fingerhuth und seine Frau Nicole. Die beiden verbringen ihre freien Tage liebend gerne auf dem größten Campingplatz Europas – der Marina di Venezia in Italien. Im Rahmen der RTL2-Doku „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ werden sie und noch viele andere Deutsche beim Camping von Kameras begleitet.

Eigentlich ein Thema, das bei vielen auf Interesse stoßen dürfte. Doch die Realität sah am Montagabend (19. August) ganz anders aus.

Sascha Fingerhuth: Nach „Bella Italia“-Ausstrahlung folgt die Nachricht

Zumindest, wenn man den Quoten vom Abend Glauben schenken darf. Sascha Fingerhuth und das Team von „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ bildeten im deutschen TV-Abendprogramm das Schlusslicht, was die Zahlen angeht. Laut dem Branchendienst „DWDL“ schaffte es das RTL2-Format nicht höher als auf einen Marktanteil von nur 3,3 Prozent.

Noch schlechter war nur die RTL2-Daily-Doku „Von Hecke zu Hecke“, die anschließend mit einer Doppelfolge gezeigt wurde und Werte von 2,6 und 1,8 Prozent vorweisen konnte. Autsch!

Dass das Interesse am Camping-Format nur gering war, könnte unter anderem am Quoten-Knaller „Dschungelcamp“ bei RTL gelegen haben. Der Kölner Sender dürfte zumindest feiern, was da im Sommer in Südafrika auf die Beine gestellt wurde (hier mehr zu den Dschungel-Quoten>>>).

Sascha Fingerhuth und seine Camping-Bande zumindest müssen sich in der nächsten Episode wohl etwas Neues einfallen lassen, um die Zuschauer hierzulande doch noch von sich und ihrem Campingplatz zu überzeugen.