Sarah Knappik: Notarzteinsatz an Weihnachten – Foto zeigt das Ausmaß

Sorge um Reality-Star Sarah Knappik! Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin hat Weihnachten diesmal anders erlebt als geplant. Statt besinnlicher Festtage stand ein Notarzteinsatz auf dem Programm. Was war passiert?

Noch an Heiligabend strahlte Sarah festlich gestylt auf Instagram, wünschte ihren Followern frohe Weihnachten und gab ihnen mit auf den Weg: „Falls es nicht so läuft, wie ihr es euch erhofft habt, ist das völlig in Ordnung.“ Eine Botschaft, die sie kurz darauf selbst dringend brauchte. Denn kaum war der Post draußen, musste ein Notarzt bei ihr zuhause anrücken.

Weihnachts-Drama bei Sarah Knappik: Notarzt statt Weihnachtsmann!

Statt unter dem Weihnachtsbaum zu feiern, verbrachte die 38-Jährige die Feiertage unfreiwillig im Bett. In ihrer Instagram-Story zeigte sie ihren rechten Arm an einem Infusionstropf. „Frohe Weihnachten! Heute Notarzt-Einsatz!“, kommentierte sie das Bild. Aber was war der Grund für den unerwarteten Einsatz? „Ein richtig schwerer Virus hat mich erwischt“, klärte sie ihre Fans auf.

„Mir tut alles weh und das Fieber geht nicht runter“, erzählte die sichtlich mitgenommene Sarah. Emotional fügte sie hinzu: „Bin einfach mega traurig gerade!“ Weitere Einzelheiten über ihren Gesundheitszustand hielt der Reality-Star seinen 126.000 Tausend Followern bislang unter Verschluss. Doch die Anteilnahme der Anhänger ist Sarah sicher.

Foto: Instagram / sarahknappik

Für die quirlige TV-Beauty, die normalerweise durch ihre Energie und Lebensfreude besticht, dürfte dieser gesundheitliche Rückschlag hart sein.

Doch hat die ehemalige Dschungelcamperin in der Vergangenheit schon oft bewiesen, dass sie kämpferisch drauf ist. Wir wünschen ihr gute Besserung und hoffen, dass sie bald wieder mit voller Kraft zurück ist!