Dschungelcamp-Star Sarah Knappik deutlich: „Das ist schon respektlos“

Bald ist es wieder soweit: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ kehrt zurück und sorgt für „Dschungelcamp“-Action im Sommer. Mit dem neuen Format „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ bringt RTL alte Bekannte zurück in das grüne Dickicht. Unter ihnen auch Sarah Knappig, die schon vorab deutliche Worte für die Show findet.

„Dschungelcamp“: Sarah Knappig macht Kampfansage

Seit nunmehr 20 Jahren begeistert das „Dschungelcamp“ die Zuschauer und startet 2024 mit einer Premiere: Zwei Staffeln der beliebten Show werden in einem Jahr ausgestrahlt. Der Grund: 12 ehemalige Teilnehmer kehren zurück, um sich erneut den Herausforderungen zu stellen. Besonders Sarah Knappig will es diesmal allen zeigen. In Staffel 5 sorgte sie für einen der legendärsten Momente der Dschungelgeschichte, als sie nach heftigen Auseinandersetzungen freiwillig das Handtuch warf.

+++„Dschungelcamp“: Kandidat rechnet ab – „Sie glauben, dass ich irre bin“+++

Doch diesmal soll alles anders werden. Sarah Knappig betont, dass sie sich nicht mehr so leicht unterkriegen lassen und stärker ins Camp gehen will. „Das wird der beste Dschungel aller Zeiten“, verkündet sie selbstbewusst auf dem Instagram-Account des „Dschungelcamps.“

„Dschungelcamp“: Sarah Knappig findet deutliche Worte

„Dschungelcamp“ 2024: Diese Kandidaten nehmen an der Allstars-Staffel teil:

Giulia Siegel (Staffel 4, 2009)

Sarah Knappik (Staffel 5, 2011)

Georgina Fleur (Staffel 7, 2013)

Winfried Glatzeder (Staffel 8, 2014)

Mola Adebisi (Staffel 8, 2014)

David Ortega (Staffel 10, 2016)

Thorsten Legat (Staffel 10, 2016)

Kader Loth (Staffel 11, 2017)

Hanka Rackwitz (Staffel 11, 2017)

Elena Miras (Staffel 14, 2020)

Daniela Büchner (Staffel 14, 2020)

Eric Stehfest (Staffel 15, 2022)

Gigi Birofio (Staffel 16, 2023)

Trotz ihrer Kampfansage gibt es eine Sache, vor der sie Angst hat: Respektlosigkeit. Auf dem Instagram-Kanal der RTL-Show verrät sie weiter, dass sie diese besonders fürchtet. Während sie sich in dem Video noch einmal ordentlich den Bauch vollschlägt, bevor es an die rationierten Portionen aus Reis und Bohnen geht, stellt sie selbst kritisch fest: „Mit vollem Mund redet man nicht, das ist schon respektlos“.

Das „Dschungelcamp“ startet am 15. August auf RTL+ und am 16. August um 20:15 Uhr bei RTL.