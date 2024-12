Im Hause Lombardi-Rypa geht es heiß her! Erst die heftigen Gewalt-Vorwürfe, dann sein „DSDS“-Aus – für Pietro Lombardi (32) war das Jahr eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Während er und seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) das turbulente Jahr mit einem Familienfoto auf Instagram abschließen, sorgt ein pikantes Detail für Aufsehen.

Laura schreibt unter das Foto: „Trotz allem, was eine einzelne Person versucht, uns in den Weg zu legen, bin ich unendlich dankbar für meine kleine Familie, die immer an meiner Seite steht. Kein Versuch, uns zu brechen, kann unsere Liebe und Stärke zerstören.“ Ein klarer Seitenhieb gegen Sarah Engels (32), Pietros Ex und Mutter ihres gemeinsamen Sohnes Alessio (9)?

Eifersuchtsdrama um Sarah Engels

Hinter den Kulissen soll es laut „Bild“-Informationen immer mal wieder gewaltig brodeln! Ein Freund von Pietro und Laura verrät dem Blatt: „Sarah ist eifersüchtig auf Pietro und Laura.“ Angeblich gönnt sie dem Paar sein Glück nicht und hofft sogar, dass Pietros Karriere den Bach runtergeht. Bereits im Sommer eskalierte ein öffentlicher Streit.

Während Sarah mit ihrem Mann Julian (31) und Tochter Solea (3) Japan erkundete, urlaubte Alessio mit Pietro auf Mallorca. Kritische Stimmen auf Social Media fragten, warum Sarah ihren Sohn mit „Fremden“ reisen lasse. Ihre Antwort: Solche Themen gehören nicht in die Öffentlichkeit.

Doch Pietro konterte direkt: „[Laura und ich] wünschen euch das Beste für eure Familie, aber das Problem ist, ihr wünscht es uns nicht. Du hasst es, wenn Alessio hier ist. Das ist ein Fakt. Alessio erzählt mir mehr, als du denkst.“

Trotz der Vorwürfe ließ sich Sarah Engels nicht aus der Fassung bringen. Ihr Privatleben hält die Sängerin so gut es geht weiterhin aus der Öffentlichkeit. Ob der RTL-Star auf die Behauptungen des Insiders reagieren wird, bleibt abzuwarten.