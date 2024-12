Sarah Engels teilt intime Einblicke – „Mein größtes Geschenk“

Sarah Engels hat in den vergangenen Jahren eine ganz schöne Reise hinter sich gebracht. Als Zweitplatzierte ging sie im Jahr 2011 aus der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ hervor, mittlerweile ist sie als Solokünstlerin erfolgreich.

Nach einer gescheiterten Beziehung mit Pietro Lombard ist die 32-Jährige nun mit dem Fußballspieler Julian Büscher glücklich, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Trotz etlicher persönlicher Herausforderungen im vergangenen Jahr scheint die Sängerin glücklicher denn je zu sein. Mit einem Instagram-Post möchte sie ihr Glück nun mit ihren Fans teilen.

Sarah Engels kann es nicht für sich behalten

Sarah Engels scheint die Weihnachtszeit voll und ganz zu genießen. Gemeinsam mit ihrer kleinen Familie hat es sich die Sängerin über die Feiertage so richtig gemütlich gemacht. Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 32-Jährige nun ein rührendes Video mit ihren Fans. Zu sehen ist sie gemeinsam mit ihrem Partner Julian und ihren Kindern Solea und Alessio. Das Video vor dem Weihnachtsbaum beschriftet sie mit den Worten „Als Eltern ist Weihnachten noch mal besonderer“.

Außerdem bekräftigt die Musikerin unter dem Video: „Heute spüre ich ganz tief, was wirklich zählt: Familie. Sie ist mein Zuhause, mein sicherer Hafen, mein größtes Geschenk. In einer Welt, die oft so hektisch und laut ist, sind es diese stillen, warmen Momente mit den Menschen, die mein Herz erfüllen und mich wirklich glücklich und vollkommen machen.“ Ganz unter dem Motto „Family first“ verbrachte die Sängerin über die Feiertage also traute Stunden mit ihrer Familie und gibt in einem nächsten Instagram-Post intime Einblicke in ihr Weihnachtsfest.

Mit den Worten „Festive moments“ teilte Sarah Engels nämlich eine Art ganz privates Fotoalbum auf ihrem Instagram-Profil. Sieben Schnappschüsse zeigen das Weihnachtsfest der kleinen Familie. Das erste Bild könnte bereits kaum schöner sein, Sarah und ihr Julian strahlen Arm in Arm in die Handykamera. Die weiteren Fotos zeigen die Sängerin gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren Großeltern. Auch ein Foto der kleinen Solea vor dem leuchtenden Weihnachtsbaum darf natürlich nicht fehlen.

Begeisterung aufseiten der Fans

Die Fans des „DSDS„-Stars lieben solche privaten Einblicke in das Leben der Sängerin. Ein Follower der 32-Jährigen kommentiert die Fotos mit den Worten „Das sieht nach so einer schönen Zeit aus“ und ein weiterer Bewunderer schreibt: „Wow, wunderschön! Ihr seid so eine wundervolle Familie!“ Die gute Stimmung im Hause Engels/Büscher scheint wohl auch bei den Fans der Musikerin angekommen zu sein.

Mit aufgeladenen Batterien wird Sarah Engels sicherlich gut ins neue Jahr starten. In ihrer kleinen Familie hat die Sängerin ihr ganz großes Glück gefunden.