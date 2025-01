Sarah Engels spricht es endlich offen an: „Werde immer wieder herausgefordert“

Bei den Engels-Lombardis brennt die Luft! Was lange Zeit eine Vorzeigefamilie war, gleicht mittlerweile einem wahren Familiendrama. Dabei hat Sarah Engels (32) genug und spricht Klartext über die Herausforderungen, die ihr Ex Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) mit sich bringen.

Im Sommer 2024 knallte es gewaltig in der Patchworkidylle. Mehrere Meinungsverschiedenheiten sorgten für dicke Luft und bei den Lombardis musste selbst die Polizei anrücken, um die Lage zu beruhigen. Während Pietro und Laura private Einblicke mit der Öffentlichkeit teilten, hielt sich Sarah mit ihrer Meinung lange zurück – bis jetzt! Auf Instagram zieht sie ein schonungsloses Fazit zum vergangenen Jahr.

Sarah Engels: Patchwork-Frieden mit Hindernissen?

In einer Fragerunde lässt sie tief blicken: „Mein größtes Learning war, mich von äußeren, negativen Einflüssen nicht beirren zu lassen. Ich habe gelernt, stärker bei mir und meiner Familie zu bleiben und mich von dem zu lösen, was von außen an mich herangetragen wird.“ Dabei spielt sie wohl auf die hitzigen Debatten mit Pietro und Co. an.

Doch Sarah wäre nicht Sarah, wenn sie nicht mit einer Portion Weisheit glänzen würde: Sie habe „gelernt, dass man sich nicht jeder Auseinandersetzung stellen muss. Auch, wenn man immer wieder herausgefordert wird, ist es keine Angst oder Schwäche, sondern eine stille Stärke, […] sich zurückzuhalten.“

Und was ist mit dem schweren Rucksack der Vergangenheit? Sarah hat die Lösung: „Ablegen und akzeptieren!“ Sie ermutigt ihre Fans, die Altlasten abzuwerfen und sich selbst treu zu bleiben. „Freiheit verdient jeder von uns“, so die zweifache Mutter.

„Manchmal hilft es, loszulassen, niemals für andere, sondern für dich. Wir verdienen es, frei zu sein. Frei von Wut oder“, schließt sie ab.