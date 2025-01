Sarah Engels: Fans fassungslos – „Das muss weh getan haben“

Für sie könnte es derzeit kaum besser laufen: Sängerin Sarah Engels lebt ihren Traum – sowohl beruflich als auch privat. Doch der Weg dahin war nicht immer ein Zuckerschlecken. Auf Instagram teilt die Influencerin zum Teil sehr private Einblicke – auch in ihre Beziehung.

Als Zweitplatzierte ging Sarah Engels im Jahr 2011 aus der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ hervor, mittlerweile ist sie als Solokünstlerin erfolgreich. Auch privat hat sie nach einigen Höhen und Tiefen ihr Glück gefunden: Nach einer gescheiterten Beziehung mit Pietro Lombardi ist die 32-Jährige inzwischen mit dem Fußballspieler Julian Büscher glücklich.

Sarah Engels teilt ehrliche Einblicke in ihre Beziehung

Immer wieder lässt Sarah Engels die Fans an ihrem Liebesleben teilhaben. Zuletzt teilt sie ein knallhart ehrliches Instagram-Video aus dem Schlafzimmer – ihr Mann Julian nimmt dabei kein Blatt vor den Mund und vergleicht sie unter anderem mit einem Avatar. Mit einer geballten Ladung Humor und der nötigen Portion Ehrlichkeit wollen sie ihren Fans zeigen, dass keine Beziehung perfekt ist – so sehr es in den sozialen auch den Anschein machen mag!

+++ Sarah Engels teilt Video aus dem Bett – „Sieht richtig schlimm aus“ +++

Nun teilt sie erneut ein kurzes Video auf ihrem Instagram-Account. Dieses Mal an der Tagesordnung – der Vergleich zwischen dem jungen Liebesglück und einer langjährigen Beziehung. Auch dieses Mal unterhalten sie ihre Fans gewohnt humorvoll – legen dennoch die Fakten auf den Tisch!

Sarah Engels nimmt keinerlei Rücksicht

Die Situation: Julian ist in der Küche mit seinem Handy beschäftigt – steht dabei nur leider genau vor dem Tassenschrank. Zu Beginn der Beziehung schiebt sie den Kopf ihres Liebsten behutsam beiseite, um an eine Tasse zu gelangen. Die Darstellung der Situation in einer langjährigen Beziehung sieht dagegen ganz anders aus – von Vorsicht keine Spur. Stattdessen knallt sie ihrem Ehemann die Tür einfach rücksichtslos gegen den Kopf – aua!

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seinen Humor hat er dabei aber Gott sei Dank nicht verloren. Er kommentiert: „Hab Kopfschmerzen. Gute Nacht.“ Auch die Fans der beiden sind wieder einmal sichtlich amüsiert:

„Das muss weh getan haben.“

„Mein Schatz hat aus Erfahrung gelernt und hüpft inzwischen schnell zur Seite.“

„Haha, meistens haben sie es dann aber auch noch verdient.“

„Ich kann nicht mehr… wie oft habt ihr das gedreht? Das muss ja ne Beule sein!“

In den Kommentaren verrät Sarah Engels darüber hinaus, dass es bei der Video-Produktion auch zu einigen Missgeschicken live auf Kamera kam. Ob die Fans auch das sehen wollen, erfragt sie nun: „Outtake-Video in meiner Story?“ Bisher ist davon aber leider noch keine Spur.