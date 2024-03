Sarah Engels spricht über Karriere-Ende – „Nicht alles im Leben“

Musikerin, Schauspielerin, Influencerin: Sarah Engels ist ein wahres Multi-Talent und steht beruflich mit beiden Beinen voll im Leben. Doch die 31-Jährige ist nicht nur Geschäftsfrau, sondern auch eine liebevolle Mutter und ein echter Familienmensch. Job und Familie unter einem Hut zu kriegen, gestaltet sich manchmal schwierig, wie nicht nur Engels bereits feststellen musste.

Einst gewann sie DSDS, brachte daraufhin zahlreiche Songs heraus (u. a. „Ich liebe nur dich“ und „Te Amor Mi Amor“), war schon in Shows wie „Let’s Dance“ und „The Masked Singer“ zu sehen. Zudem hat Sarah Engels satte 1,8 Millionen Follower, die ihren Alltag auf Instagram verfolgen. Auf der Social-Media-Plattform machte Sarah Engels jetzt ein ehrliches Geständnis.

Sarah Engels stellt sich den Fragen ihrer Followerschaft

In einer Fragerunde auf Instagram ging es plötzlich um die Familie und ein mögliches Karriere-Ende. Immerhin ist Sarah Engels beruflich voll ausgelastet. Zusammen mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi hat sie Sohnemann Alessio. Mittlerweile hat die Brünette längst einen neuen Partner an ihrer Seite gefunden: Mit Ex-Fußballer Julian Büscher bekam sie im Dezember 2021 die kleine Solea – Familienglück pur!

Und Familie und Job unter einem Hut zu bekommen, gestaltet sich nicht leicht – davon werden wohl so einige Mütter ein Lied singen können. „Würdest du für deine kleine Familie deinen Job an den Nagel hängen?“, will ein neugieriger Instagram-Follower von Sarah Engels wissen.

Sarah Engels: „Das ist für mich auch völlig okay“

Und die hat eine eindeutige Antwort parat. „Ja, das würde ich. Ich bin zwar immer schon fleißig und ehrgeizig gewesen, auch wenn es ums Arbeiten ging, aber Geld ist nicht alles im Leben. Und auch jetzt als zweifache Mami habe ich schon oft im Job zurücktreten müssen und Abstriche gemacht – das ist für mich auch völlig okay. Das Mamasein ist im Übrigen, wie ich finde, auch ein Job – ein Fulltime-Job sogar. Einer der bestbezahlten Jobs. Er wird mit bedingungsloser Liebe belohnt.“ Wo sie recht hat, hat sie recht…