Sarah Engels teilt emotionale Worte – „Am liebsten liegen bleiben und weinen“

Vor kurzem zog sich Sängerin Sarah Engels eine Horrorverletzung im Winterurlaub zu. Während sie sich sonst als starke Frau, immer mit einem Lächeln im Gesicht, auf Social Media präsentiert, bricht jetzt die Fassade zusammen.

Nun richtet sich die 31-Jährige mit emotionalen Worten an ihre Community.

Alles zu viel für Sarah Engels

Vor kurzem erlitt Sarah Engels einen Kreuzbandriss, den sie sich beim Skifahren zuzog und deshalb sogar operiert werden musste. Auf Instagram teilte sie dazu bereits vor zwei Wochen mit, dass „die OP gut überstanden und somit der größte Schritt geschafft ist.“

Dennoch ist alles gerade sehr viel für die zweifache Mama. So viel, dass sie sich sogar mit emotionalen Worten an ihre Follower auf Instagram wendet.

Die Wahrheit hinter Sarahs Fassade

Dabei teilt sie einen langen Text in ihrer Instagram Story: „Ich bekomme so viele Nachrichten: ‚Wow Sarah, du bist so motiviert trotz deiner Verletzung‘ oder ‚Wow, du bist so stark und gibst nie auf‘.“ Doch jetzt offenbart die 31-Jährige, dass dies in Wahrheit ganz anders aussieht.

„Die Wahrheit ist – hinter dieser starken Sarah verbirgt sich auch eine kleine und schwache Sarah. Bloß weil mich jeder als tapfer und stark kennt, heißt es nicht, dass ich nicht auch diese Schwächen in mir trage“, so die ehemalige DSDS-Teilnehmerin.

Sarah Engels: „Würde am liebsten liegen bleiben und weinen“

Vor allem als Mutter muss es für Sarah umso schwieriger sein, ans Bett gefesselt zu sein und nicht den normalen Alltag ihrer Kids miterleben zu können.

Auf Instagram teilt sie ihre Überforderung: „Mich immer wieder aufzuraffen, kostet mich in der letzten Zeit sehr viel Energie und Überzeugungskraft. Manchmal stehe ich morgens auf und würde am liebsten liegen bleiben, mich unter der Decke vergraben und weinen.“

Im Spagat zwischen Familie, Job und Verletzung

Wie Sarah mitteilt, kamen neben der Verletzung zudem viele private Dinge hinzu, die sie belasten. Welche Dinge dies genau sind, darauf geht die Sängerin nicht ein.

Doch das dies alles sie umso mehr mitnimmt, merkt man an ihren verzweifelten Worten: „Man hat das Gefühl, dass alles zur gleichen Zeit einbricht und man zwischen Schmerz, Enttäuschung, Wut und Verzweiflung kaum noch die Kraft findet, nach Luft zu ringen.“

Dass sie dabei im Spagat zwischen Ehe, Kindern, Job und nun auch noch der Verletzung an ihre Grenzen stößt, ist vollkommen nachvollziehbar.

Neue Kraft für Sarah Engels

Dabei spricht sie ihren Followern Mut zu: „Manchmal ist es sogar gut, es zuzulassen, um neue Kraft daraus zu schöpfen, um wieder aufzustehen.“

Diese Kraft wird Sarah hoffentlich auf ihrem Genesungsprozess körperlich und seelisch heilen.

Dass die Sängerin auch ihre verletzliche Seite zeigt, macht sie jedoch nur noch sympathischer und nahbarer für ihre Fans. Hoffentlich erholt sie sich weiterhin gut von ihrer Verletzung und steht bald wieder mit beiden Beinen im Leben.