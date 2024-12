Sarah Engels: Nach der Bescherung passierte es – „Hatte richtigen Schock“

Weihnachten – das Fest der Liebe! Geschenke, Essen & Co: Damit die Feiertage nahezu perfekt werden, stürzen sich viele Leute schon Wochen vorher in die Vorbereitungen. Auch die Promis bleiben davon nicht verschont. Um so schöner zu sehen, dass das Weihnachtsfest auch ihr scheinbar perfektes Leben gehörig auf den Kopf stellt.

Schockmoment für Sarah Engels! So hat sie sich ihr Weihnachtsfest sicherlich nicht vorgestellt. Besinnliche Stimmung, leckeres Essen und anschließend Bescherung – der perfekte Heiligabend. Nicht aber bei Sängerin Sarah Engels. Eigentlich hat sie sich auf eine schöne Bescherung gefreut, stattdessen erwartet sie eine böse Überraschung unter dem Tannenbaum.

Sarah Engels: Freud und Leid liegen nah beieinander

Sarah Engels wollte ihrer Mutter eine Freude bereiten und ihr einen Dyson Air Wrap schenken, doch als diese den Karton öffnete, war die Enttäuschung groß – der Kasten war leer. Das sei ihnen zuvor nicht aufgefallen, da die Verpackung allein schon relativ schwer sei.

Sarah Engels dachte sofort, dass jemand den Inhalt geklaut hat oder aber dass es sich um das Vorführ-Modell handelt. Doch in ihrer Instagram-Story klärt die ehemalige DSDS-Teilnehmerin ihre Fans nun über das wahre Geschehen auf.

Sarah Engels: Schutzengel an Weihnachten

Wer kennt es nicht: Überlaufene Städte nach den Feiertagen voller Leute, die Geschenke umtauschen möchten. Auch Sarah Engels wurde dieses Jahr gezwungenermaßen ein Teil davon.

Auf ihrem Instagram-Account erzählt Sarah Engels ihren Fans von dem Moment, als ihre Mutter das Geschenk ausgepackt hat und der Inhalt fehlte: „Ich hatte einen richtigen Schock.“ Ihre zuvor angestellten Vermutungen haben zum Glück nicht zugetroffen. Es handelte sich lediglich um ein Versehen. Im System des Geschäfts war sofort ersichtlich, dass sie ein leeres Paket gekauft hat. Sie konnte den Umtausch problemlos vornehmen und ihrer Mutter so doch noch eine Freude bereiten – Glück gehabt!

Dies ist wieder mal ein Beispiel dafür, dass auch bei den Stars nicht immer alles glattläuft und Promis mit ihrem scheinbar perfekten Leben eben auch nur Menschen sind, bei denen es mal drunter und drüber geht.