Sarah Engels im Phantasialand: Wichtiger Tipp – DAS sollten Besucher auf keinen Fall machen

Sarah Engels ist ein echter Familienmensch! Die 31-Jährige ist aber auch ein absolutes Multi-Talent: Sie singt, arbeitet als Influencerin und ist regelmäßig in diversen TV-Shows (zum Beispiel „The Masked Singer“) zu sehen. Aber Zeit für ihre beiden Kids Solea und Alessio sowie für Mann Julian hat sie trotzdem.

Sarah Engels nimmt ihre rund 1,7 Millionen Follower auf Instagram nur zu gerne mit durch ihren Alltag. Dabei bekommen ihre Anhänger ziemlich private Einblicke in das Leben der DSDS-Teilnehmerin. Auch jetzt meldete sie sich von einem Familienausflug.

Sarah Engels‘ Kinder konnten Besuch kaum erwarten

Es ging in den Freizeitpark Phantasialand. Für viele Kinder ist der Besuch in einem Freizeitpark ein echtes Highlight. So erging es offensichtlich auch Solea und Alessio. Außerdem hatte Julian noch einen wichtigen Tipp für alle Besucher – zumindest für die, die auch Kinder haben.

„Wir sind angekommen im Phantasialand“, meldete sich die Ex von Pietro Lombardi freudestrahlend in ihrer Instagram-Story. Auch ihr Mann Julian war bei ihr. „Leute, die Kinder waren heute Morgen so aufgeregt. Ich glaub Alessio ist gefühlt schon seit 5 Uhr wach oder so“, erklärte die Brünette.

Julian hat den ultimativen Tipp für alle Eltern

Und Mann Julian hatte dann auch gleich einen Tipp parat: „Lieber die Nacht vorher nicht sagen, was man am nächsten Tag macht.“ Da konnte Ehefrau Sarah ihrem Mann nur zustimmen: „Ja, ehrlich. Aber wir sind angekommen. Wir haben zwar nicht ganz so viel Glück mit dem Wetter, aber wir lassen uns die Laune davon nicht vermiesen.“

Ihre Schwägerin sei auch noch dabei. Und ihr Bruder. „Und dann haben wir eine sehr schöne Zeit hier. Das Coole ist, es ist hier alles so richtig schön weihnachtlich geschmückt. Ich bin so gespannt, wie es gleich aussieht, wenn es dunkel wird und alles funkelt.“

Hinterher ging es noch ins Restaurant

Hinterher stärkte sich die kleine Familie dann auch noch in einem Restaurant. Und auch nach dem Besuch meldete sich Sarah noch bei ihren Fans: „Trotz des Regens hatten wir einen so tollen Tag.“ Ende gut, alles gut!