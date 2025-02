Sarah Engels lässt Event sausen – „Ohne uns“

Was für eine Reise! 2011 noch als süße 19-Jährige bei „DSDS“, heute erfolgreiche Sängerin, zweifache Mama und absolute Powerfrau. Sarah Engels (32) hat in den letzten Jahren viel erlebt – musikalisch, privat und auch in Sachen Liebe. Nach der gescheiterten Ehe mit Pietro Lombardi fand sie in Fußballer Julian ihr großes Glück. Töchterchen Solea krönte ihr Familienleben. Doch wenn eins in ihrem Leben klar ist: Es bleibt turbulent!

Und jetzt sorgt sie erneut für Gesprächsstoff: Während ihre Heimat Köln im Karnevalsfieber versinkt, packt Sarah kurzerhand die Koffer.

Sarah Engels verabschiedet sich

Für die einen DAS Ereignis des Jahres, für die anderen ein Tag wie jeder andere: Karneval. Während viele für Weiberfastnacht (27. Februar) in diversen Kostümen auf den Straßen feiern, lässt ein Promi dieses Jahr die Jecken Jecken sein: Sarah Engels. Die ehemalige „DSDS“-Gewinnerin scheint so gar nicht in Feierlaune zu sein. In ihrer Instagram-Story gibt sie zwar ein „Kölle Alaaf“ zum Besten, aber schiebt direkt hinterher: „Ohne uns.“

Stattdessen hat Engels ganz andere Pläne!

Sarah Engels zieht es weit weg

Statt Karneval düst die Zweifachmama in die Hauptstadt, um in Berlin am Freitag (28. Februar) bei der „Holiday on Ice“-Show im Tempodrom auftreten zu können. Denn Sarah Engels begeistert nicht nur als Sängerin, sondern ist für die Show auch regelmäßig auf Schlittschuhen im Einsatz. Doch damit nicht genug!

Nach dem Auftritt geht es nicht zurück in die Karnevals-Hochburg, sondern ab in die Berge. Dort sucht Sarah Engels neben Ruhe und Entspannung vor allem „Family Zeit.“ Statt Helau und Alaaf gibt’s für Familie Engels also frische Bergluft und absolute Quality Time in Österreich. Abschalten, entspannen, die Seele baumeln lassen – und ganz bestimmt kein Funkenmariechen weit und breit.

Mehr Nachrichten rund um Sarah Engels:

Tja, während in Köln die Jecken toben, genießt Sarah Engels lieber die Stille. Und mal ehrlich: Wer kann es ihr verübeln?