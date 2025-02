Sarah Engels erfährt Babygeschlecht – Video zeigt den Moment

Baby-Party im Hause Engels! Lange dauert es nicht mehr, dann stehen Windeln wechseln und Milch abpumpen an. Wer jetzt allerdings denkt, er hätte etwas verpasst und Sarah Engels sei zum dritten Mal schwanger, der irrt.

Denn die Sängerin, die einst durch DSDS bekannt wurde, ist zwar in freudiger Erwartung, allerdings für ihren Bruder und seine Partnerin.

Doch weil Sarah Engels gerne beim Thema Baby involviert ist, hat sie sich etwas Großes einfallen lassen: eine Gender-Reveal-Party. Auf der Feier soll ganz offiziell und im besonderen Rahmen verkündet werden, ob das Baby ein Mädchen oder ein Junge wird.

Sarah Engels erfährt das Babygeschlecht

„Ich werde Tante und heute erfahren wir das Geschlecht“, schreibt die Ex von Pietro Lombardi auf Instagram. „Ich habe eine Gender Reveal / Baby Party geplant für meine Schwägerin und meinen Bruder und ich sag euch ehrlich – ich habe mich sehr gefreut, die beiden strahlen zu sehen.“

Kurz vor dem großen Moment scheint Sarah Engels fast hibbeliger zu sein als die eigentlichen Bald-Eltern. Sarah: „Ich bin so aufgeregt, es fühlt sich so an, als sei ich selber schwanger und würde heute das Geschlecht erfahren. Dabei weiß ich es eigentlich schon.“

Dann ist es endlich so weit. Bei Instagram teilt die Sängerin ein Video von dem Augenblick, als ihre Familie erfährt, welches Geschlecht das Kind hat. Das Paar lässt einen Ballon platzen, aus dem kleine rosafarbene Ballons hervorkommen – ein Mädchen also! Genau das, was auch die werdende Mutter vermutet hatte.

Unter dem Video schreibt sie selbst voller Freude: „Ein unvergesslicher Tag voller Liebe und Freude – mit den liebsten Menschen um uns herum. Danke für alles, Sarah!“

Drittes Kind für Sarah Engels?

Und wie schaut es mit einem weiteren Kind für Sarah Engels aus? Die 32-Jährige hat bereits Sohn Alessio aus erster Ehe mit Pietro Lombardi und Tochter Solea mit ihrem aktuellen Mann Julian.

Vor einigen Tagen verriet sie zum Thema drittes Kind gegenüber ihren Instagram-Fans: „Der Wunsch nach einem dritten Kind wurde in den letzten Monaten immer größer und wer weiß, was das Leben für uns noch bereithält. Schwanger zu werden, ein gesundes Baby zur Welt zu bringen, ist keine Selbstverständlichkeit, auch wenn das oftmals ein Thema ist, über das viel zu wenig gesprochen wird. Es ist und bleibt ein Wunder.“

Wer weiß also, was die Zukunft für die DSDS-Sängerin noch bereithält. Sarah lässt sich einfach überraschen: „Ein Wunder, das man nicht planen kann. Der Körper selbst und so viele verschiedene Faktoren entscheiden, ohne dass du es beeinflussen kannst, wann und ob es der richtige Moment ist.“