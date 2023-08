Sarah Engels fährt mit Kindern in den Freizeitpark: Mit fatalen Folgen

Mama oder Papa zu sein, ist gar nicht mal so einfach. Das weiß wohl jeder, der schon mal längere Zeit mit Kindern zubringen durfte. Und umso schwieriger und anstrengender wird es, je mehr Kinder mit unterwegs sind. Diese Erfahrung durfte (oder auch musste) nun Popstar Sarah Engels machen.

Die 30-jährige Kölnerin berichtet nun nämlich via Instagram, dass sie mit gleich drei Kindern einen Freizeitpark besucht habe. Ein anstrengendes Erlebnis, wie Sarah Engels schon auf der Rückfahrt zu rekapitulieren wusste.

Sarah Engels nach Freizeitparkbesuch völlig zerstört

„Wenn du nach drei Tagen Highlife im Freizeitpark völlig zerstört und müde auf dem Weg nach Hause bist und die drei Kinder auf der Rückbank ignorierst, wie sie sich darüber unterhalten, wie langweilig ihr Leben ist, während dich dieses Wochenende einen Haufen Nerven, Geld und Schlaf gekostet hat, um ihnen ein geiles Wochenende zu ermöglichen“, schreibt die einstige DSDS-Zweitplatzierte.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Erschöpfung ist also durchaus nachvollziehbar. Vor allem, wenn man bedenkt, was Sarah an diesem Wochenende so alles mitmachen musste. „Weil 30x Achterbahn fahren ja auch einfach viel zu wenig ist“, scherzt die Sängerin und kann nun auch endlich ihre Mutter verstehen.

Sarah Engels: „Und dann hören wir plötzlich wieder unsere Mutter“

„Und dann hören wir plötzlich wieder unsere Mutter, wie sie damals sagte: ‚Kind, das kriegst du alles später zurück’“, schreibt Sarah weiter und bekommt für die ehrlichen Worte auch viel Zuspruch von ihren Followern. „Das liegt nicht am Verwöhnen. Kinder sehen halt nur das Materielle, aber die schönen Erinnerungen bleiben. Und erzählen werden sie davon, wenn sie erwachsen sind. Erst dann bekommt man den Dank, wie schön doch die Kindheit war“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Und eine weitere ergänzt: „100 Prozent. Ich fühle mit euch. Bringe dir meinen auch gerne mal vorbei.“

++ DSDS-Star Marie Wegener über Bohlen: „Dieter ist Dieter“ ++

Mehr Nachrichten:

Worte, die Sarah Engels scheinbar sehr zu schätzen weiß: „Leuteeee, danke! Das tut gerade so gut zu lesen, dass es einfach ÜBERALL genau so ist. Egal wie toll der Tag war und welche Mühe man sich gibt – kommt eine klitzekleine Kleinigkeit, war der ganze Tag blöd und Sätze wie: ‚Wir machen nieeee was‘ oder ‚Andere machen es immer so und so‘. Und trotzdem lieben wir diese kleinen Monsterchen über alles.“