Sarah Engels in Sorge: „Drückt uns die Daumen, dass wir es schaffen“

Dass Sarah Engels und ihr Mann Julian sehr sportlich sind, weiß wohl jeder, der mal ein paar Tage die Instagram-Kanäle der beiden verfolgt hat. Da wird trainiert, gelaufen und geschwitzt. Doch nun will Sarah dem Ganzen noch die Krone aufsetzen.

Am Sonntag (6. Oktober 2024) wird die Sängerin und Ex-Partnerin von DSDS-Sieger Pietro Lombardi nämlich den Köln-Marathon laufen. 42,195 Kilometer durch die Dom-Stadt. Eine enorme Herausforderung. Und Sarah Engels? Die holt sich erst einmal Unterstützung bei ihren Followerinnen und Followern.

Sarah Engels läuft den Köln-Marathon

„Bitte drückt uns die Daumen , dass wir es schaffen. Ich bin ziemlich aufgeregt. Ein zeitliches Ziel haben wir nicht, sondern das Ziel ist das Ziel“, schrieb sie am Samstag zu einem Foto und einem Video, dass sie mitsamt ihres Lauf-Equipments im Bett zeigt.

Und weiter: „Freu mich auf diese Herausforderung. Heute habe ich noch einen Auftritt in Erfurt und insgesamt sitzen wir über acht Stunden im Auto was natürlich nicht so geil ist für die Beine.“ Ohje, da könnte die Vorbereitung echt eine Bessere sein.

Fans machen Sarah Engels Mut

Doch ihre Fans machen ihr Mut. „Ich glaube an euch, aber achtet auf euren Körper“, heißt es beispielsweise in den Instagram-Kommentaren. Oder: „So sportlich, wie ihr seid, rockt ihr das. Es sei denn dein Knie ist noch nicht ganz okay. Viel Spaß und Glück!“

Während ein Dritter rät: „Einfach laufen und genießen.“ Nun gut, das dürfte bei über 42 Kilometern leichter gesagt als getan sein.

Doch Sarah freut sich über die vielen, freundlichen Nachrichten. „Danke für eure positive Energy. Bin sooo, sooo aufgeregt gerade. Kriege gerade auch nicht wirklich Essen runter, obwohl ich unbedingt Kohlenhydrate essen will.“

Na, dann drücken wir doch mal die Daumen, dass alles glatt geht und Sarah Engels gesund und (zumindest ein bisschen) munter im Ziel in der Kölner City ankommt.