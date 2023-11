Sarah Engels kauft bei Edeka ein – und begeht „allergrößten Fehler, den man machen kann“

Das kennen viele nur zu gut: Da will man im Supermarkt wie zum Beispiel bei Edeka nur kurz was besorgen und prompt ist der Einkaufswagen rappelvoll. Ein ähnliches Erlebnis hat jetzt auch Sängerin Sarah Engels erfahren müssen, als sie sich mit ihrem Mann Julian in einer Edeka-Filiale blicken ließ.

Die beiden hatten gar nicht groß vor, Unmengen an Produkte in den Wagen zu legen, doch am Ende war es ein Großeinkauf. Und das, weil Sarah Engels und ihr Schatz den „allergrößten Fehler, den man machen kann“, begingen, wie sie selbst zugeben müssen.

Sarah Engels begeht Fehler bei Edeka

Sarah nahm ihre Follower in ihrer Instagram-Story kürzlich mit in den Supermarkt. Ihr Mann Julian wusste sofort, warum sie das nicht hätte tun sollen und sagte aus dem Off noch im Laden zu ihr: „Schatz! Schaaatz! Sag mal den allergrößten Fehler, den man machen kann, wenn man einkaufen geht.“

Seine berühmte Frau hatte darauf sofort eine Antwort parat: „Es war nicht meine Idee. Ja, mit Hunger einkaufen, Schatz! Das sollten wir nicht machen.“ Zu spät! Auf Bildern in ihrer Instagram-Story war zu sehen, wie voll der Einkaufswagen bereits war. Von Joghurt über Küchenrollen – das Repertoire an Supermarkt-Produkten war groß. Kein Wunder, dass Julian nur sagen konnte: „Guck dir diesen Wagen wieder an.“

Daraus lernen Sarah Engels und Julian jetzt aber – zumindest hofft die einstige DSDS-Teilnehmerin, dass ihre Fans ihr diesen „Fehler“ nicht nachmachen und appelliert im Netz: „Leute – niemals mit Hunger einkaufen gehen!“ Die Snacks, die sie deswegen auch in den Einkaufswagen packen wollte, redete Julian seiner hungrigen Frau dann auch gleich wieder aus.

So ein Spontan-Trip in den Supermarkt mit leerem Magen passiert der Musikerin und dem Fußballer so schnell sicher nicht wieder…