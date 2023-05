Sarah Engels: Hochzeits-Schwindel? Sängerin bringt Licht ins Dunkel

War alles nur gelogen? Sarah Engels räumt jetzt mit den Gerüchten rund um ihre zweite Hochzeit mit ihrem Julian auf. Doch von vorn: Mitte April machte die vierköpfige Familie Engels Urlaub auf Bali. Actionreiche Unternehmungen standen dabei auf der Tagesordnung. Während seines Aufenthalts ließ das Paar seine Follower an den Erlebnissen über Instagram teilhaben.

Von Fotos am Pool, über Videos vom Schnorcheln bis hin zu süßen Familienschnappschüssen: All das teilen Sarah Engels und Julian mit ihren treuen Followern. Doch bei einem Bild kommen die Fans ins Stocken und haben eine irre Vermutung. Die Sängerin klärt nun allerdings auf, was dort wirklich passiert ist.

Sarah Engels im Hochzeitskleid

Die Rede ist von dem heiß diskutierten Bild von Sarah Engels im Hochzeitskleid. Dieses ist während ihrer Reise durch Bali entstanden und brachte die Fans zum Grübeln. Haben die beiden etwas ein zweites Mal Ja gesagt?

++ Sarah Engels posiert am Traumstrand von Bali – doch ihre Fans haben nur Augen DAFÜR „Katastrophe“ ++

Das Outfit, die Bildbeschreibung, die Kommentare der Eheleute: All das waren Indizien dafür, dass die beiden ihr Ehegelübte erneuert haben. Die Fans überhäuften das Paar daraufhin mit Glückwünschen. Doch wie Sarah Engels nun erzählt, gab es nie eine zweite Hochzeit.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sarah Engels spricht Klartext

Gegenüber RTL erklärt zweifach Mutter Sarah nun, dass es sich bei der vermeintlichen Hochzeit lediglich um ein Gerücht handelt. „Das war ein Missverständnis! Wir haben jetzt nicht nochmal geheiratet. Es war eigentlich eher ein Fotoshooting und ein schöner Moment für uns!“, betont sie.

Die ehemalige „The Masked Singer“-Siegerin war am Mittwoch (10. Mai 2023) zu Gast bei einem Event der Kaufhause-Kette „TK Maxx“. Dort verbrachte sie mit Influencerinnen, wie Cathy Hummels oder TV-Bekanntheit Evelyn Burdecki den Abend. Auch Laura Maria Rypa, die Verlobte ihres Ex Pietro Lombardi, war vor Ort.

Mehr News:

Neulich feierte Sarah Engels einen großen Erfolg. Mit Ehemann Julian stellte sie sich einer großen Herausforderung und wurde dafür belohnt.