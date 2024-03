Sarah Engels spricht Klartext – „Einfach nur ekelig“

Hierzulande kennt sie nach ihrer DSDS-Teilnahme fast jeder: Sängerin Sarah Engels. Doch auch abseits der großen Bühne macht sie immer wieder von sich reden. Vor allem bei Instagram ist sie sehr aktiv und hält ihre Fans immer auf dem Laufenden.

Wie wichtig ihr die Nähe zu ihren Fans wirklich ist, zeigt sie regelmäßig in Fragerunden auf Instagram. Dort beantwortet sie all das, was ihre Follower schon immer über sie erfahren wollen. In ihrem neusten Q&A kommt sie auf ein Thema zu sprechen, was bei ihr absolut negative Gefühle auslöst.

Sarah Engels würde DAS niemals tun

Die Ex-Frau von Pietro Lombardi ist aktuell auf dem absoluten Sport-Trip. Regelmäßig sieht man sie mit ihrem Partner Julian Engels im Fitnessstudio oder beim Joggen in der Natur. Kein Wunder also, dass sie einem Laster komplett abgeschworen hat.

Als ein Fan wissen will, ob sie jemals mit dem Rauchen anfangen würde, findet sie klare Worte. „Niemals! Ich war schon immer ganz strikt gegen Rauchen und bin mir sicher , dass ich damit niemals anfangen werde. Habe damals 1-2 mal an einer Zigarette gezogen und fand es einfach nur eklig“, schreibt die Mama von zwei Kindern.

Sarah Engels: Wandert sie bald aus?

Neben dem Sport ist das Reisen eins der größten Hobbys von Sarah Engels und ihrem Ehemann. Doch könnten sich die beiden vorstellen, irgendwann im Ausland zu leben? Auch auf diese Frage hat die ehemalige DSDS-Teilnehmerin eine klare Antwort: „Ja, tatsächlich habe ich diese Gedanken schon mehrmals gehabt. Würde dann aber gern meine Mama und alle mitnehmen.“

Bleibt abzuwarten, ob sie dieses Vorhabe wirklich in die Tat umsetzen wird. Ihre Fans würden sich jedenfalls hierzulande vermissen.