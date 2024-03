Sarah Engels nach Kreuzband OP – Fans trauen ihren Augen nicht: „Nicht die Realität“

Es war ein Schock für Sarah Engels, als sie sich vor rund vier Wochen im Ski-Urlaub mit ihren Liebsten einen Kreuzbandriss zuzog. Gerade für Sarah, die begeisterter Sportfan ist und sich keine Gelegenheit entgehen lässt, sich mit ihrem Mann Julian sportlich zu betätigen, muss der Skiunfall und der damit verbundene operative Eingriff am Knie schwer gewesen sein.

Doch von wegen! Sarah Engels lässt sich davon nicht unterkriegen und zeigt jetzt auf Instagram, wie ihre Tage auch kurz nach der Knie-OP derzeit aussehen. Ihre Fans sind deswegen geradezu in Aufruhr und werfen der Sängerin sogar vor, nicht authentisch zu sein.

Sarah Engels nach Kreuzband OP: Fans fassungslos

Sarah postete ein Video bei Instagram, das sie voller Power im Fitnessstudio mit Julian zeigt. Vom vorherigen Kreuzbandriss ist da nur wenig zu sehen. Lediglich die Beinschiene lässt außenstehende Beobachter erahnen, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist. Doch sonst boxt sie, fährt Fahrrad, macht Bein- und Bauchtraining und ist voll in ihrem Element.

Dazu schreibt die 31-Jährige: „When life throws you down – you get up stronger. 4 Wochen nach Kreuzband-OP.“ (zu Deutsch: „Wenn das Leben dich runterwirft, stehst du stärker wieder auf“)

Fans zwischen Bewunderung und Vorwürfen

Doch genau da liegt für einige ihrer Instagram-Follower das Problem. Sie glauben nicht, dass Sarah wirklich schon wieder so fit ist. So lautet ein Kommentar eines Fans: „Dir geht es doch bestens , sorry, aber das ist nicht die Realität nach einem Kreuzbandriss, die du zeigst.“

Weitere Meinungen im Netz sind: „Sie stellt schon alleine nicht die Realität dar, da sie auf keine OP warten musste , Physio so oft sie will etc. […] Realität eines Normalos ist, dass du zweimal die Woche Physio bekommst und am Anfang Lymphdrainage. Schon alleine deshalb spiegelt sie nicht die Realität wider.“ Oder: „Vier Wochen nach Kreuzband-OP? Never…“

Einige Follower bewundern aber auch ihre Energie.

„Wow, welchen Ehrgeiz du hast, echt toll“

„Ich wünschte, dass ich nur 50 Prozent von deiner Energie hätte“

„Sehr stark“

„Mega, Mega, Mega“

Und auch Sarahs Mann Julian Engels ist sichtlich begeistert von seiner Frau und macht diese Zeilen im Netz öffentlich: „Yeeeees – bin stolz auf dich! In vier Wochen nochmal weiter.“

Zumindest ist Sarah Engels während der Zeit mit der Schiene nicht langweilig!