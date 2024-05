Sarah Engels: Neuer Plan mit Ehemann Julian – „Meinen es ernst“

Sängerin Sarah Engels legte nach ihrer „DSDS“-Teilnahme eine steile Karriere hin. Erst kürzlich war sie auf der Bühne der „Giovanni Zarrella Show“ zu sehen. Abseits ihrer Musikkarriere lebt die 31-Jährige mit ihrem Mann Julian, ihrem gemeinsamen Kind und Sohn Alessio, der aus der Beziehung zu Pietro Lombardi stammt, zusammen. Nun will Engels mit ihrem Partner hoch hinaus.

Sarah Engels findet neue Faszination

Sarah Engels startete mit ihrer „DSDS“-Karriere ab 2011 so richtig in der Musikindustrie durch. Auch privat hat sie seit 2020 ihr Glück in der Liebe mit Partner Julian Büscher gefunden. Doch die beiden teilen noch viel mehr als nur ihre Beziehung. Denn im Reisen und vor alle im Fliegen haben sie ihre gemeinsame Leidenschaft entdeckt. Dies brachte Engels nun auf eine ganz neue Idee: Sie möchte mit ihrem Ehemann einen Flugschein machen.

Dies verriet Engels ihren Fans über Instagram: „Wusstet ihr, dass Julian und ich unseren eigenen Flugschein machen wollen?“, teilt die Sängerin in den sozialen Medien mit. Auf dem Instagram-Post ist sie vor einem Flugzeug zu sehen. Mit der Idee überraschte die „DSDS“-Teilnehmerin ihren Partner an seinem Geburtstag. Doch um einen Scherz oder eine loses Hirngespinst handelt es sich dabei keinesfalls. „Und JA WIR MEINEN ES ERNST“, wischt Sarah Engels alle Zweifel beiseite.

Sarah Engels teilt Leidenschaft mit Partner Julian

Der „DSDS“-Star weiß jedoch um die Schwierigkeit der Prüfung Bescheid: „Das wird sicherlich kein Spaziergang aber am Ende sind wir dann vielleicht richtige Piloten und fliegen allein als kleine Familie um die Welt.“ Doch mit Ehemann Julian zeigt sie sich zuversichtlich und ist froh, das gemeinsame Interesse teilen zu können.

„Eine neue Herausforderung, der wir uns stellen möchten! Ich liebe es, dass wir beide immer wieder Neues lernen möchten im Leben, dass wir immer weiter wachsen wollen und zwar gemeinsam, als Team“, so Sarah Engels unter ihrem Instagram-Post.

Wann genau es mit dem Flugschein bei Sarah Engels losgehen soll, steht noch in den Sternen. „Wenn es dann so weit ist werde ich euch natürlich etwas mitnehmen, aber zurzeit steht sooo viel Berufliches an, was halt einfach derzeit vorgeht.“