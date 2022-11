Sarah Engels wird zum Disney-Star – „Eine neue Leidenschaft „

Seit Jahren ist Sarah Engels eine erfolgreiche Sängerin und begeistert tausende Fans mit ihrer Musik. Doch darüber hinaus hat sie sich auch anderweitig Standbeine aufgebaut. So ist sie als Influencerin und TV-Persönlichkeit erfolgreich. Nun wagt die 30-Jährige den nächsten Schritt.

Wie sie nun bekannt gibt, probiert sie sich in einem ganz neuen Metier aus. Die Fans dürfen sich in jedem Fall darauf freuen eine neue Seite von Sarah Engels zu sehen.

Sarah Engels wird Moderatorin

Schon bald wird man die Sängerin als Moderatorin im Fernsehen zu sehen bekommen. Genau genommen, wird sie bei „Disney Channel“ die Gastgeberin des sogenannten „Miraculous Tag“ sein. An diesem Tag dreht sich bei dem Sender alles um die Serie für Kinder namens „Miraculous: Ladybug & Cat Noir“.

Für die 30-Jährige ist diese neue Aufgabe sehr aufregend, wie sie in einem Interview mit dem „ok Magazin“ erzählt: „Also ich muss sagen, für mich ist es eine große Ehre, dass ich den Tag moderieren darf. Ich habe mich gut darauf vorbereitet, gehe aber eher entspannt an die Sache heran, freue mich drauf und hoffe, dass ich das gut meistern werde“.

Wenn es nach Sarah Engels gehen würde, dann würde es nicht nur bei dieser einen Moderation bleiben, verrät sie: „Ich habe in diesem Bereich auch schon Erfahrungen sammeln dürfen und das Moderieren auch definitiv als eine neue Leidenschaft entdeckt. Also, ich rede ja auch gerne und auch viel von daher passt das doch“.

Sarah Engels als Synchronsprecherin im Disney-Film

Anfang Januar erscheint der dazugehörige Film zur Serie „“Miraculous: Ladybug & Cat Noir“ in den Kinos, wo auch Sarah Engels mitgewirkt hat. Dabei übernimmt sie die Gesangsstimme für einer der Hauptrollen.

Auch diese Erfahrung war für die Ex-Frau von Pietro Lombardi eine große Bereicherung: „Es war eine ganz tolle Erfahrung, die ich im Studio machen durfte. Die Herausforderung war tatsächlich die Lippensynchronisation. Das Vorgehen ist etwas anderes, als das im Studio, wie ich es kenne, wenn ich Songs aufnehme. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf das Ergebnis“.

Wer weiß, vielleicht sehen wir Sarah Engels ja doch noch in den ein oder anderen Sendungen als Moderatorin.