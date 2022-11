Sarah Engels räumt mit Gerüchten auf: „Wusste, dass Kommentare kommen werden“

Sarah Engels wagt eine neue Herausforderung: Am 12. November wird die Sängerin anlässlich des „Miraculous Tages“ von 7.55 Uhr bis 20.15 Uhr als Moderatorin im Disney Channel durchs Programm führen. Dabei präsentiert sie den Fans interessante Hintergrundinformationen zur Serie und fasst zusammen, was bisher geschehen ist.

Im Interview mit dieser Redaktion spricht Sarah Engels über den umfangreichen Moderationsjob, ihre Gesangsrolle im „Miraculous“-Kinofilm und Gerüchte um ihren Beziehungsstatus.

Sarah Engels rennt die Zeit davon

DerWesten: Liebe Sarah, du bist bekanntlich ein großer Disney-Fan. Wie hast du dich gefühlt, als du das Angebot für „Miraculous“ erhalten hast?

Sarah Engels: Als die Anfrage kam, habe ich nicht lange gezögert. „Miraculous“ war bei uns zu Hause viele Jahre ein großes Thema. Alessio war ein großer Fan. Als ich dann gehört habe, ich darf die Gesangstimme von „Ladybug“ im Kinofilm zur Serie sein, habe ich mich sehr gefreut. Das ist eine große Ehre für mich.

In „Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir“ führt Marinette alias „Ladybug“ ein Doppelleben zwischen der Schule und ihrem Superhelden-Dasein. Inwiefern kannst du dich mit dieser Situation identifizieren?

Ich führe zwar kein Doppelleben, aber es ist auch bei mir so, dass es sich so anfühlt, als würde ich von der einen Rolle direkt in die andere schlüpfen. Ich bin Mama und trotzdem arbeite ich sehr viel. Es gibt Momente wie diesen, in dem ich hier sitze und arbeite, aber wenn ich gleich einen Raum weiter gehe, muss ich beispielsweise wieder stillen und bin dann eben nur noch Mama.

Sarah Engels moderiert den „Miraculous Tag“ im Disney Channel am 12. November. Foto: Disney Channel / Tabea Weberskirch

Welche Superkraft würdest du gerne beherrschen?

Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass ich gerne fliegen oder Gedanken lesen möchte, aber davon bin ich weg. Jetzt, wo ich ein paar Jahre älter bin, würde ich am liebsten die Zeit anhalten, denn die geht leider viel zu schnell vorbei. Es kommt mir jetzt schon so vor, als hätte ich gestern erst entbunden, jetzt ist Solea schon neun Monate alt und wir feiern bald den ersten Geburtstag.

Sarah Engels äußert sich zu Liebes-Gerüchten

Neben den Superkräften von „Ladybug“ und „Cat Noir“ geht es in „Miraculous“ auch um die große Liebe. Von ihren Fans werden die beiden immer wieder als „Traumpaar“ betitelt, wogegen sich „Ladybug“ zunächst sträubt. Kommt dir diese Situation bekannt vor?

So ungefähr kennt diese Situation wahrscheinlich jeder. Wenn man die beiden so sieht, hat man ja auch das Gefühl, dass sie ein Traumpaar sind. Der Alessio hat zum Beispiel auch eine Freundin in der Schule. Er mag sie total gerne und wenn ich ihn frage, ob sie auch ineinander verliebt sind, antwortet er nur: „Nein! Auf gar keinen Fall! Die ist doch ganz blöd und ich mag sie eigentlich gar nicht.“ Aber er mag sie total gerne und das ist gerade für Jungs oft ein Zwiespalt, weil die das oftmals nicht zugeben wollen.

Dass man, sobald man auch nur mit dem anderen Geschlecht an einem gemeinsamen Projekt arbeitet, sofort als Pärchen abgestempelt wird, erlebst du sicherlich häufig. Wie reagierst du in solchen Fällen? Schließlich bist du längst verheiratet und führst eine eigene Beziehung.

Das stimmt! Sobald das eine mit dem anderen Geschlecht an beispielsweise einem gemeinsamen Projekt arbeiten, wird sofort behauptet: „Die sind bestimmt zusammen und ineinander verliebt.“ Aber es gibt ja wirklich auch noch gute Freundschaften zwischen Männern und Frauen. Mittlerweile gehe ich damit sehr entspannt um. Ich wusste zum Beispiel schon bevor ich das Video mit Luca Hänni gedreht habe, dass später die Kommentare kommen werden à la „Ihr seid euch ja sehr nah gekommen“. Aber wir kennen uns einfach schon so lange, dass man darüber lachen kann.

Sarah Engels und Luca Hänni bei ihrem gemeinsamen Auftritt im „Fernsehgarten“. Foto: IMAGO / Eibner

Sarah Engels offenbart: „Habe ich von meinem Mann gelernt“

Für den „Miraculous Tag“ am 12. November wirst du den ganzen Tag als Moderatorin durch das Programm des Disney Channels führen. Bist du schon aufgeregt?

Natürlich bin ich aufgeregt. Es ist eine große Aufgabe und ich fühle mich sehr geehrt, da man vor allem mit dem Disney Channel ein großes Publikum verbindet. Aber ich gebe mir ja in allem, was ich mache, ganz viel Mühe. Ich entdecke dann immer wieder neue Leidenschaften in mir.

Und wie bereitest du dich auf den Tag vor?

Ich bin immer ein Fan davon, sich zwar gut vorzubereiten, sich aber auch nicht verrückt zu machen. Denn das bringt den Kopf meistens durcheinander und wenn man entspannt an die Sache herangeht, mit einer Leichtigkeit und Vorfreude, funktioniert es am besten. Es geht bestimmt auch mal etwas schief, aber wir sind ja alle nur Menschen.

Ein sehr wertvoller Tipp!

Das zählt in vielen Situationen. Zum Beispiel wenn man sich auf den Führerschein vorbereitet. Natürlich kann man dort nicht ganz unvorbereitet auftauchen, aber zu viel ist meistens auch nicht gut. Dann macht der Kopf zu und man hat diese Leichtigkeit verloren, Das habe ich in den letzten Jahren, ehrlich gesagt, von meinem Mann gelernt.