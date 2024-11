Sarah Engels fassungslos – „Komm manchmal immer noch nicht drauf klar“

Es ist mittlerweile über 13 Jahre her, dass sich Sarah Engels bei DSDS in die Herzen der Zuschauer sang und es bis ins Finale schaffte. Und auch heute noch ist die mittlerweile 32-Jährige gefragt – manchmal sogar so sehr, dass sie es selbst kaum fassen kann…

Sarah Engels liebt es, auf der Bühne zu stehen und Hits zu performen. Doch die Mutter von zwei Kindern ist längst nicht mehr nur als Musikerin aktiv. Mit sage und schreibe 1,8 Millionen Followern hat sie sich zudem ein zweites Standbein als Influencerin geschaffen und nimmt ihre Community nur zu gerne mit durch ihren Alltag. Jetzt ließ die Ex-Frau von Pietro Lombardi ihre Anhänger an einem ganz besonderen Moment teilhaben.

Sarah Engels bedankt sich bei ihrer Community

Sie gab einem Fan ein Wohnzimmer-Konzert. In einem Clip, den sie in ihrer Instagram-Story teilte, ist zu sehen, wie Sarah Engels mit einer Gitarre begleitend ihren Hit „Starke Mädchen“ vor einem Esstisch stehend performt. Nur einen Tag nach dem Mini-Konzert meldete sie sich völlig fassungslos erneut bei ihren Fans.

„Leute, gestern Abend war so, so, schön. Ich hab mich so doll gefreut, dass ich eine kleine Familie so happy machen konnte und dass alle so gestrahlt haben – vor allem die Kinder. Das war echt richtig schön. Ich hab mich auch sehr gut in Empfang genommen gefühlt. Die waren super gastfreundlich und sehr, sehr lieb. Und ich komm manchmal immer noch nicht drauf klar, dass so viele Menschen seit knapp 14 Jahren hinter mir stehen, mich supporten, meinen ganzen Weg verfolgen. Das ist einfach verrückt. Ich bin unfassbar dankbar für all das“, erklärte Sarah Engels in ihrer Instagram-Story.

Sarah Engels: Jetzt macht sie ihren Anhängern ein besonderes Angebot

Und deswegen verlost die Brünette erneut Karten für zwei sogenannte „Couchkonzerte“ am 24. und 25. Januar Nähe Stuttgart an ihre Fans. „Es wird nicht viele Tickets geben, da es superintim und exklusiv wird“, betonte sie zudem.