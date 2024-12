Sarah Engels: Verzweifelte Worte nach Anschlag in Magdeburg – „Erschreckend und beängstigend“

Am Tag nach dem Anschlag auf einen Magdeburger Weihnachtsmarkt befinden sich viele Menschen in einer Art Schockstarre. Am Freitagabend (20. Dezember) raste ein Auto in eine Menschenmenge und riss mindestens fünf Menschen in den Tod. Dutzende sind verletzt, der Schreck sitzt tief. Auch die „DSDS„-Zweitplatzierte Sarah Engels machte die Nachricht über die Gräueltat fassungslos.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Sängerin für gewöhnlich fröhliche Einblicke in ihren Alltag. Doch in ihrer Instagram-Story schlägt die zweifache Mutter nun einen ernsteren Ton an und teilt ihre Gedanken am Tag nach dem Attentat mit ihren Fans.

Sarah Engels fühlt sich hilflos

Sarah Engels hält einen Schokolutscher in Form eines Schneemannes in der Hand. Langsam tunkt die Sängerin die Schokolade in heiße Milch. Die Linse ihrer Kamera wirkt getrübt, in kleiner Schrift teilt die 32-Jährige ihre Gedanken mit ihren Followern. Nach dem Anschlag in Magdeburg ist Engels genauso erschüttert wie der Rest des Landes. Dennoch versucht die Musikerin ihre Gefühle in Worten zu verpacken.

Die Sängerin beschreibt zunächst den Morgen mit ihrem Ehemann und ihren zwei kleinen Kindern: „Haben uns heute morgen einen leckeren Kakao gemacht und uns nochmal ins Bett gekuschelt. Draußen sieht es ziemlich ungemütlich und kalt aus.“ Dann führt sie weiter aus: „Die Nachrichten von gestern in Magdeburg sind erschreckend und beängstigend. Man fühlt sich hilflos und wütend zugleich.“ Auch ihre größten Sorgen möchte Engels ihren Fans nicht vorenthalten…

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Emotional aufgewühlt schreibt die Influencerin weiter: „Ich mache mir Sorgen was in unserem Land noch alles passiert. Unsere Kinder sollen doch hier groß werden und unbeschwert aufwachsen. Es zerbricht mir das Herz, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Menschen verletzt sind und das manche ihr Leben geben mussten.“ Nach dem letzten Satz ergänzt die Musikerin ein weinendes Emoji und das Symbol einer weißen Friedenstaube.

In diesen Stunden scheint der Sängerin umso mehr bewusst geworden zu sein, wie dankbar sie für ein friedliches Weihnachtsfest mit ihren Kindern sein kann. Gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Pietro Lombardi bekam Engels im Jahr 2015 den kleinen Alessio. Mit ihrem aktuellen Partner Julian Büscher ist sie seit vier Jahren glücklich, im Jahr 2021 machte die kleine Solea das Familienglück perfekt.

Neben Sarah Engels richtete auch Carmen Geiss (mehr dazu hier) emotionale Worte an ihre Fans. Der Anschlag in Magdeburg lässt auch die deutschen Promis alles andere als kalt.