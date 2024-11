Sarah Connor lässt die Bombe platzen – Fans sollten schnell sein!

Sie ist eine der bekanntesten Stimmen Deutschlands und verzaubert mit Hits wie „Vincent“ und „Wie schön du bist“ ihre Hörer. Sarah Connor ist bereits seit mehr als zwanzig Jahren im Musikgeschäft und weiß, wie man das Publikum bei Laune hält – und Fans sollten sich jetzt festhalten. Denn die Soul-Queen ist zurück! 2026 wird die Sängerin erneut die großen Bühnen Deutschlands erobern und hat ein brandneues Album im Gepäck.

Alle Infos zum Konzertereignis gibt es hier!

Sarah Connor steht wieder auf der Bühne

2026 wird ein echtes Highlight für alle Sarah-Connor-Fans: Die Sängerin mit der Powerstimme geht auf Tour und bringt nicht nur ihre neuesten Songs, sondern auch altbekannte Hits live auf die Bühne. Gänsehaut ist dabei garantiert, wenn Sarah Connor mit ihrer einzigartigen Stimme für magische Momente sorgt, wie es in der Pressemitteilung von „Semmel Concerts“ heißt.

Wer dabei sein will, sollte sich beeilen – der Ticketverkauf startet am 13. November um 10 Uhr auf eventim.de und ab dem 15. November an allen Vorverkaufsstellen.

Sarah Connor: HIER macht sie Halt

Neben Stopps in den größten Arenen Deutschlands, wie der Lanxess Arena in Köln oder der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen, macht Connor auch in anderen Städten Halt. Mit dabei sind unter anderem Heilbronn, Nürnberg, Bielefeld oder Aurich.

Mehr als zwei Millionen Besucherinnen und Besucher haben ihre Konzerte in den letzten Jahren miterlebt und wissen: Sarah Connor bringt ihre Songs mit Herz und Humor auf die Bühne und schafft eine Verbindung zu ihrem Publikum, die unter die Haut geht.

Egal, ob bei emotionalen Balladen oder mitreißenden Pop-Hymnen – Sarah Connor hat das Talent, das Publikum in ihren Bann zu ziehen. 2026 wird sie genau das wieder tun und jeden Abend in ein einzigartiges Erlebnis verwandeln. Die besten Plätze gehen schnell weg, Fans sollten sich den Vorverkauf der Tickets also lieber rot im Kalender markieren!