Sarah Connor teilt ungewöhnliche Fotos – „Da stimmt was nicht“

Sie ist der Inbegriff eines Popstars und auf den großen Bühnen des Landes zu Hause. Sarah Connor ist auf der Karriereleiter ganz oben angekommen. Bereits seit mehr als zwanzig Jahren ist die Sängerin eine Größe in der deutschen Musikwelt, im Jahr 2001 gelang ihr der Durchbruch mit der Hit-Single „Let’s Get Back to Bed – Boy!“ Im Jahr 2021 saß Connor dann sogar in der Jury der Prosieben-Show „The Voice of Germany„.

Zuletzt tourte die sympathische Sängerin mit ihrem Weihnachtsalbum „Not So Silent Night“ durch Deutschland und versorgte ihre Fans mit Einblicken in ihren Tour-Alltag. Doch auch ein Popstar braucht nach so vielen Bühnenshows etwas Erholung. Aus diesem Grund macht Sarah Connor momentan Urlaub an Traumstränden. Doch die neusten Urlaubsschnappschüsse, die die Sängerin nun teilte, sorgen bei den Fans für Verwirrung.

Sarah Connor lässt die Hüllen fallen

Dem Instagram-Profil von Sarah Connor folgen stolze 700.000 Menschen. Viele ihrer Fans sind bereits seit dem Beginn ihrer Karriere an der Seite der Sängerin. Für gewöhnlich teilt die Musikerin lediglich professionell wirkende Fotos und Videos mit ihren Followern. Neben Eindrücken von ihren Konzerten postet die Sängerin Ankündigungen und ab und an auch mal einen Einblick in ihren privaten Alltag. Die neusten Fotos, die Connor nun teilte, fallen da jedoch etwas aus dem Rahmen.

Das erste Foto des Karussell-Posts, den Sarah Connor nun mit ihren Fans teilte, zeigt die Sängerin in einem knappen hellblauen Bikini. Gekonnt posiert die Musikerin vor einem Spiegel, als Ort markiert Connor das „Paradies“. Das Foto ist leicht verschwommen, die Qualität des Bildes unterscheidet sich sichtbar von den üblichen Posts der Sängerin. Die weiteren Fotos zeigen Connor in Nahaufnahme beim Trinken eines Wassers und beim Schmusen mit ihrem jüngsten Sohn. Auch ein Foto eines Elefanten schafft es in den Instagram-Post. Der Popstar scheint seinen Urlaub in vollen Zügen zu genießen.

Verwirrung aufseiten der Fans

Die Fans von Sarah Connor fiebern meist schon dem neusten Instagram-Beitrag ihres Idols entgegen. Doch die aktuellen Urlaubsfotos der Sängerin sorgen aufseiten der Fans für Irritationen. Ein Follower schreibt besorgt: „Hab das Gefühl da stimmt was nicht! Die Bilder passen nicht so zu Sarah und dann auch noch ohne jeglichen Text dazu, der irgendetwas aussagt? Findet ihr das nicht auch komisch?“ Ein weiterer Fan hat einen ähnlichen Verdacht und fragt: „Ist der Account gehackt?“ Nach der anfänglichen Verwirrung können die Fans dann jedoch aufatmen, Connor ergänzt ihren Beitrag mit einem Kommentar und schreibt: „Ach ja Mensch, HAPPY NEW YEAR natürlich. Noch bisschen verpeilt!“ Die Sängerin scheint in ihrem Traumurlaub voll und ganz im Moment zu leben.

Sarah Connor scheint ihren langersehnten Urlaub zu nutzen, um noch einmal Kraft zu tanken. Schließlich geht es für die Sängerin ab Juni 2024 wieder auf Tour, mit „My favorite Songs“ macht die Musikerin unter anderem in München, Bochum und Lüneburg halt.