Sarah Connor erlebt Achterbahnfahrt der Gefühle – „I can’t believe this“

Sie ist einer der bekanntesten Popstars des Landes und bereits seit mehr als zwanzig Jahren in der Musikbranche erfolgreich. Mit dem Hit „Let’s Get Back to Bed – Boy“ feierte sie im Jahr 2001 ihren Durchbruch, mittlerweile macht Sarah Connor deutschsprachige Musik. Mit Songs wie „Vincent“ und „Wie schön du bist“ sang sie sich in die Herzen ihrer Fans.

Doch Sarah Connor ist nicht nur eine begnadete Musikerin, die 44-Jährige ist vor allem ein richtiger Familienmensch. Aus ihrer Beziehung mit dem Sänger Marc Terenzi stammen zwei ihrer Kinder, mit ihrem aktuellen Partner Florian Fischer bekam die Sängerin erneut Nachwuchs. Ihre älteste Tochter Summer sorgte bei dem Popstar nun jedoch für Herzrasen.

Sarah Connor traut ihren Augen kaum

Summer Terenzi ist der ganze Stolz ihrer berühmten Mutter. 18 Jahre ist ihr Nachwuchs mittlerweile alt und möchte in die Fußstapfen von Sarah Connor treten. Denn Summer liebt ebenfalls Musik und möchte sich als Sängerin einen Namen machen. Dem Instagram-Profil der jungen Frau folgen bereits 83.700 Menschen. Nun ergab sich auch noch eine unfassbare Möglichkeit für die Nachwuchssängerin.

Denn Summer Terenzi darf die anstehenden Konzerte von Popstar Nico Santos eröffnen. In Oberhausen, Osnabrück und Berlin wird die 18-Jährige ihr Können unter Beweis stellen. Das erste Konzert in Oberhausen fand bereits am Donnerstagabend (14. November) statt. Doch auch für ihre berühmte Mutter stellt dieser Abend eine ganz besondere emotionale Herausforderung dar.

Denn Sarah Connor unterstützt ihr Töchterchen natürlich und ist Backstage in der Oberhausen-Arena vor Ort. In ihrer Instagram-Story berichtet sie aufgeregt: „Voll ungewohnt dass ich nicht weiß wo meine Garderobe ist, denn ich hab keine!“ Als Summer ihre Mutter dann durch ihren riesigen Raum im Backstage-Bereich führt, denkt sich Connor: „Irgendwie verkehrte Welt hier!“

Doch als sie ihren Nachwuchs später auf der Bühne stehen sieht, wird auch die Sängerin von Emotionen übermannt. Arm in Arm mit ihrem Partner Florian Fischer steht die Musikerin im Publikum und himmelt ihre Tochter auf der großen Bühne an. Die 44-Jährige kommentiert das Video mit den Worten „I can’t believe this“ und ergänzt ein Emoji mit Tränen in den Augen. Der Popstar scheint unfassbar stolz auf seine Tochter zu sein.

Doch am Ende des Tages zählt nur die Verbindung, die Sarah Connor und ihre Tochter Summer haben. Das bestätigt die Sängerin in dem sie ein Foto teilt, auf dem sich ihr Nachwuchs später im Bett gemütlich an ihre Schulter kuschelt. Den Schnappschuss kommentiert die Sängerin mit den Worten: „Still my mittle girl though!“