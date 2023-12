Sarah Connor hält einem Fan das Mikrofon hin – was dann passiert, ist unfassbar

Sie ist aus der deutschen Musikwelt nicht mehr wegzudenken und ihr Name ist Programm. Sängerin Sarah Connor feiert bereits seit mehr als zwanzig Jahren große Erfolge und ist auf den Bühnen des Landes zu Hause. Als Jurorin der Prosieben-Show „The Voice of Germany“ verhalf sie im Jahr 2021 jungen Gesangstalenten zum großen Erfolg.

In diesen Tagen tourt die sympathische Musikerin mit ihrem neusten Album „Not So Silent Night“ durch Deutschland und bringt Jung und Alt in Weihnachtsstimmung. Die Fans der Sängerin wissen ihre Nähe zu den Fans ganz besonders zu schätzen. Bei ihrem letzten Konzert begibt sich Sarah Connor ins Publikum und hält einem jungen Mann das Mikrofon hin. Was dann passiert, macht sprachlos.

Sarah Connor kreiert magischen Moment

Am Sonntag (10. Dezember) machte Sarah Connor in Oberhausen halt und beeindruckte ihre Fans mit musikalischen Höchstleistungen. Doch nur von der Bühne aus zu singen, sieht die Musikerin nicht ein. Während des Konzerts läuft Connor die Gänge zwischen den Zuschauerplätzen lang und hält plötzlich vor einem jungen Mann an. Die Sängerin legt ihre Hand auf seine Schulter und fordert ihn dazu auf, das kirchliche Weihnachtslied „Gloria in excelsis Deo“ zum Besten zu geben. Der Konzertbesucher ist sichtlich überfordert und schlägt sich mit der Hand ins Gesicht. Seine Freundin, die neben ihm sitzt, amüsiert sich hingegen prächtig.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Doch Sarah Connor hat kein Erbarmen und weist ihn mit den klaren Worten „Los“ zurecht. Da der junge Mann jedoch nicht anfängt zu singen, hält Connor das Mikrofon wieder an ihre Lippen und fängt an die ersten Töne des bekannten Weihnachtsliedes zu singen. Doch was dann passiert, macht die erfolgreiche Sängerin sprachlos. Als die Musikerin absetzt und das Mikrofon in Richtung des Publikums hält, fängt die gesamte Halle an zu singen. Der Chor der Konzertbesucher klingt so laut und durchdringend, dass Connor beinahe die Worte fehlen und sie lediglich rausbringt: „Wow, seid ihr krass!“ Das Video kommentiert die Sängerin mit den Worten: „UNFASSBAR WIE IHR GESUNGEN HABT.

Hab immer noch Gänsehaut. DANKE OBERHAUSEN.“ Dieses Konzert wird Connor wohl niemals vergessen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Feuchte Augen bei den Fans

Auch die Fans der Sängerin zeigen sich in Anbetracht der magischen Situation gerührt. Unter dem Instagram-Video, dass Sarah Connor mit ihren 700.000 Followern teilte, finden sich begeisterte Kommentare. Einer der Konzertbesucher kommentiert das Video mit den Worten: „Mehr Gänsehaut ging in dem Moment einfach nicht, das war total magisch!

Der Chor klingt einfach zu schön“ und ein weiterer Fan schreibt: „Ich glaube keiner macht so coole Weihnachtskonzerte wie du.“ Einen ganz besonderen Vorschlag hat zudem ein weiterer Follower uns schreibt: „Sarah im nächsten Leben wirst du einfach Chorleiterin.“ Auch in dieser Position würde Connor sicherlich eine gute Figur machen.

Mehr News zum Thema findest du hier:

In den kommenden Tagen macht Sarah Connor in Stuttgart, München und Wien halt. Für den ein oder anderen magischen Moment wird die Sängerin auch dort garantiert sorgen.