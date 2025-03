Sarah Connor erhält irre Anfrage von Fan – sie reagiert sofort

„Freigeistin“ heißt das neue Album von Sarah Connor, auf das ihre Fans bereits sehnsüchtig gewartet hatten. Am 23. Mai ist es endlich soweit, die Single „Heut‘ ist alles gut“ durften ihre Fans bereits am Valentinstag hören. Der Song ist eine emotionale Liebeserklärung an ihren Partner Florian Fischer, der ihr auch in herausfordernden Zeiten Halt gibt.

Im kommenden Jahr steht die Sängerin im Rahmen ihrer großen Arena-Tour auf den großen Bühnen des Landes. Am Freitagabend (7. März) lud der Radiosender „ENERGY Berlin“ den Popstar ins Berliner „Säälchen“ ein und verloste Tickets für das intime Konzert an glückliche Fans. Doch als die 44-Jährige das Poster eines Konzertbesuchers entdeckt, kann sie ihre Emotionen kaum zurückhalten.

Sarah Connor lässt sich überreden

Im Rahmen ihrer Konzertreihe „ENERGY LIVE“ spielte Sarah Connor ein exklusives Konzert für ausgewählte Fans. Von alten Hits wie „Let’s Get Back to Bed – Boy“ bis hin zu ihrem neuen Song „Heut‘ ist alles gut“ ist musikalisch alles dabei. Die Club-Atmosphäre und die warmen Temperaturen im „Säälchen“ erinnern die Künstlerin direkt zu Beginn des Konzerts an ihre Anfangszeiten im Jahr 2001.

Charmant interagiert die Sängerin mit ihren Fans, gekonnt stellt sie ihre beeindruckende Stimme zur Schau. In einer kurzen Pause zwischen zwei Songs fällt der 44-Jährigen das Plakat eines Fans ins Auge. Auf dem Poster steht geschrieben, dass der Fan der Musikerin eine Frage stellen möchte. Connor fragt amüsiert: „Ist das eine nette Frage? Oder willst du’s mir ins Ohr sagen?“ Der Fan fragt daraufhin, ob die Sängerin ihm einen Text mit der Hand abschreiben kann, damit er sich die Worte im Anschluss tätowieren lassen kann.

„Das willst du nicht …“

Sarah Connor kann diese Anfrage kaum fassen und fragt entrüstet: „Diesen ganzen Text hier? Diesen ganzen Brief?“ Die Musikerin gibt lachend zu bedenken: „Ich hab auch lange nicht mit der Hand geschrieben. Aber wirklich, das willst du nicht…“ Der Fan scheint sich jedoch ganz sicher zu sein. Die 44-Jährige versucht den Konzertbesucher noch auf lediglich ein Wort herunterzuhandeln, lässt sich dann aber doch auf einen ganzen Satz ein.

Sarah Connor spielte am 7. März ein intimes Konzert im Berliner „Säälchen“. Foto: (c)Oliver Walterscheid für ENERGY

Als das Werk vollendet ist, gibt die Sängerin zu bedenken: „Das kannst du dir niemals tätowieren lassen.“ Ihr Fan ist jedoch überglücklich und plant bereits die Stelle auf seinem Unterarm. Von der ungewöhnlichen Situation ist Connor völlig überwältigt und bekräftigt amüsiert: „Das ist wirklich nicht schön. Aber selten. Wir sind in einem Berliner Club. Kann man sich in so einem Ausnahmezustand schon mal ein neues Tattoo machen lassen.“ Das Publikum fühlt sich von der spontanen Aktion bestens unterhalten und spendet lauten Beifall.

Das exklusive Konzert von Sarah Connor war ein voller Erfolg und ihre Fans verlassen das „Säälchen“ überglücklich. Die Sängerin hat ihr Können einmal mehr unter Beweis gestellt.