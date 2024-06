Sarah Connor holt IHN auf die Bühne – er gerät mächtig ins Schwitzen

Sarah Connor ist ein Name, der aus der deutschen Musikbranche nicht mehr wegzudenken ist. Mit ihrer kraftvollen Stimme und ihrem vielfältigen Stil hat sie sich seit Anfang der 2000er Jahre einen festen Platz in den Herzen vieler Fans erobert. Ihr Durchbruch gelang ihr 2001 mit der Single „Let’s Get Back to Bed – Boy!“, die ein sofortiger Hit wurde und ihre Karriere ins Rampenlicht katapultierte.

Jetzt steht die Sängerin erneut auf den Bühnen Deutschlands – und lädt dazu Musikerkollege Johannes Oerding ein. Doch der gerät vor dem Auftritt ganz schön ins Schwitzen.

Sarah Connor stellt Johannes Oerding unzumutbare Aufgabe

Sarah Connor brachte am 25. Juni Emotion pur auf die Bühne der Musik-Arena in München. Im Rahmen des Tollwood Sommerfestival versprach sie „a very special summer evening.“ Besonders machte den Abend vor allem eine Person – Sänger Johannes Oerding. Der 42-Jährige begeistert selbst seit 15 Jahren mit seiner Stimme und durfte sein musikalisches Talent vor wenigen Tagen an der Seite von Sarah Connor unter Beweis stellen.

Die Einladung auf die Bühne erfolgte jedoch sehr spontan – eine echte Herausforderung für Oerding, der binnen kurzer Zeit ein Song von Sarah Connor auswendig lernen musste. Ob er den ersten Schock noch überwinden konnte?

Sarah Connor performt unvergesslichen Hit

„Wenn Sarah Connor dich auf die Bühne einlädt und du den Text nicht kannst“, titelt Johannes Oerding zu einem humorvollen Clip auf Instagram. In dem kurzen Video nimmt er seine Fans vom Text verinnerlichen bis hin auf die Bühne mit. Um sich ganz sicher zu gehen, dass die Lyrics sitzen, schrieb er sich sogar einen Spicker auf den Arm.

+++Sarah Connor: Frühere Romanze aufgedeckt – Sie liebte IHN+++

Gemeinsam performten die Künstler dann „Bonnie & Clyde“ im Duett. Der beliebte Song von Connor erschien 2017 und ist ursprünglich mit dem Musiker Henning Wehland aufgenommen worden. Der Hit erzählt die Geschichte eines unzertrennlichen Paares, das gemeinsam durch dick und dünn geht und einander unterstützt, ähnlich wie das berüchtigte Gangsterpaar Bonnie und Clyde.

Trotz spontaner Aktion sang Johannes Oerding am Ende nicht nur den Text einwandfrei , sondern überzeugte auch die Fans von Sarah Connor. Auf Instagram konnten sich die Konzertbesucher vor Freude kaum halten. „Wow, das passt so gut zusammen“ oder „Ein richtig schönes Duett! Eure Stimmen harmonieren toll!“, lauteten nur einige der positiven Reaktionen.