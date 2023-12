Sarah Connor: Besondere Aktion auf Konzert – DAS bekam kaum jemand mit

Neben ihrer außergewöhnlichen Stimme ist Sarah Connor auch für ihre große Nächstenliebe bekannt. Kein Wunder, dass die Sängerin auch schon zwei Weihnachtsalben veröffentlicht hat, schließlich ist Weihnachten das Fest der Liebe.

Mit der dazugehörigen „Not So Silent“-Tour, die Sarah Connor im Dezember durch verschiedene Arenen in Deutschland führte, machte die vierfache Mutter die Vorweihnachtszeit perfekt. Gleichzeitig kam es zu einer besonderen Geste hinter den Kulissen.

Sarah Connor schenkt Familien und Jugendlichen Konzert-Besuch

Während der „Not So Silent“-Tour reiste Sarah Connor unter anderem nach München und Wien, wurde bei den Auftritten teilweise auch durch ihre Familie unterstützt. Doch es waren auch andere besondere Gäste im Publikum.

Wie „Bild“ berichtet, schenkte die 43-Jährige benachteiligten Familien und Jugendlichen den Eintritt zu ihren Konzerten. In München waren es zum Beispiel einige Teenager der „Arche“, die Sarah Connor unverhofft live sehen durften. Für einige war es ihr erstes Live-Konzert überhaupt. „Die Jugendlichen waren hin und weg. Sie waren das erste Mal auf einem Konzert und stark beeindruckt, aufgeregt und voller Freude. Nachts haben sie der Arche-Leiterin noch geschrieben, wie schön es war und haben sich mehrfach bedankt. Am nächsten Tag war das Konzert das Thema Nummer Eins“, erzählt eine Sprecherin der „Arche“.

Das könnte dich auch interessieren: Sarah Connor: DAMIT hätte sie nie gerechnet – „Bin so ein Glückspilz“

Neue Tour 2024

Es ist nicht das erste Mal, dass Sarah Connor Gutes tut, ohne darüber zu reden. Während der Flüchtlingskrise 2015 nahm der Popstar für sechs Monate eine Frau aus Syrien mit ihren fünf Kindern in ihrem Haus in Berlin-Grunewald auf.

Mehr Themen:

Wer die Weihnachts-Tour verpasst hat, hat im nächsten Jahr die Chance, Sarah Connor live zu sehen. Im August 2024 steht mit neun Auftritten die „A very special evening with Sarah Connor – My favorite Songs“-Tour an. Auch eine erneute Weihnachts-Tour ist denkbar. „Die Lust ist da“, soll Sarah Connor gegenüber ihrer Band erklärt haben.