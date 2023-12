Sarah Connor: DAMIT hätte sie nicht gerechnet – „Bin so ein Glückspilz“

Sie ist ein Popstar, wie er im Buche steht und ganz oben auf der Karriereleiter angekommen. Sarah Connor begeistert mit Hits wie „Vincent“ und „Wie schön du bist“ auch mehr als zwanzig Jahre nach dem Beginn ihrer Karriere Jung und Alt – und das mittlerweile in deutscher Sprache.

Die Fangemeinde der Sängerin ist in großen Teilen mit ihr zusammen älter geworden, viele der Anhänger sind bereits seit dem Jahr 2001 an ihrer Seite. Demensprechend familiär wirken auch die Konzerte von Sarah Connor, die in diesen Tagen mit ihrem Weihnachtsalbum „Not So Silent Night“ durch deutsche Städte tourt. Nun lässt die Sängerin ihr letztes Konzert in Stuttgart Revue passieren und findet deutliche Worte.

Sarah Connor: Große Überraschung hinter der Bühne

Auch nach etlichen Jahren auf den Bühnen des Landes, zeigt sich Sarah Connor immer noch gerührt von der Atmosphäre, die auf ihren Konzerten herrscht. Mit dem Ziel, ihre Fans in Weihnachtsstimmung zu bringen, machte die Sängerin am Dienstag (12. Dezember) in Stuttgart halt. Nun teilt die Musikerin auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 700.000 Menschen folgen, erste Eindrücke von diesem besonderen Abend. In einem blauen Pailletten-Anzug streckt Connor am Rande der Bühne freudestrahlend die Arme in die Luft. Auf einem weiteren Foto sieht man die Sängerin, wie sie mit einem Konzertbesucher ein Selfie knippst. Außerdem teilt Connor Fotos einiger Konzertbesucher und ein Schnappschuss einer… Suppe?

Tatsächlich handelt es sich hier nicht um irgendeine Suppe. Hinter der Bühne erwartete die Sängerin nämlich eine Überraschung. Ein Mitglied ihrer Band hat Connor einfach heimlich ihr Lieblingsgericht gekocht. Die Musikerin traute ihren Augen kaum und schreibt zu dem Foto: „Rhani Krija hat gestern die Catering-Küche gekapert und mir mein Lieblingsgericht von sich gekocht!!! Einfach so mitten auf Tour. DANKEEE, ich bin so ein Glückspilz. Also wirklich.“ Diese Überraschung hat der Sängerin sicherlich die nötige Energie für das bevorstehende Konzert gegeben.

Im Rausch der Gefühle

Auch für das vergangene Konzert findet der ehemalige „The Voice of Germany„-Coach klare Worte. Die Sängerin zeigt sich gerührt und macht ihrem Team eine Liebeserklärung: „DANKE STUTTGART!!! Ihr wart bezaubernd. Irre, wie ihr wieder gesungen habt!!! I love my CREW, die mich auf Händen trägt. Meine fleißigen Weihnachtselfen, ohne die NICHTS von dem, was ihr auf der Bühne seht UND hört, möglich wäre!!!“ Der Zusammenhalt in der Crew der Sängerin scheint Connor unglaublich viel zu bedeuten.

Auch die Fans der Sängerin freuen sich über die geteilten Fotos. Ein Konzertbesucher hält abschließend fest: „Es war ein wahnsinnig tolles und emotionales Konzert! Vielen Dank an dich und deine Band und die ganze Crew für diesen unvergesslichen Abend!“ Über so eine positive Rückmeldung freut sich Sarah Connor garantiert.