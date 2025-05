Sarah Connor macht ehrliches Geständnis: „Hat mich mit großer Wucht getroffen“

Sarah Connor ist mit ihrem neuen Album „Freigeistin“ zurück. Die Platte ist persönlich, so singt sie dort unter anderem über ihre Kinder und über Hasskommentare im Netz. In einem Interview machte die Musikerin jetzt ein ehrliches Geständnis.

Gemeinsam mit Mann Florian hat Sarah Connor zwei Kinder: Tochter Delphine (13) und Sohn Jax (8). Tyler (21) und Summer (18) stammen aus ihrer früheren Ehe mit Sänger Marc Terenzi. Ein Song auf dem neuen Album hat die 44-Jährige ihren beiden ältesten Kindern gewidmet.

Sarah Connor muss ihre Kinder ziehen lassen

Es geht um das Thema Auszug – was tun, wenn die Kinder plötzlich so groß sind, dass sie das Elternhaus verlassen? Für Sarah Connor war das schwer zu verdauen, wie sie in einem Interview mit der „Gala“ verriet.

++ Sarah Connor: 20 Jahre nach dem Hymnen-Desaster tut sie es wieder ++

„Der Schmerz über den Auszug meiner beiden großen Kinder im selben Jahr hat mich mit großer Wucht getroffen. Dabei ist die Zeile ‚Warum hat mir keiner gesagt …‘ noch nicht mal ganz wahr. Meine Mutter hat es mir eigentlich immer gesagt, weinend am Telefon, als ich nach Florida gezogen bin“, erklärt die „Wie schön du bist“-Interpretin.

++ Sarah Connor: DAS hätte niemand gedacht! One-Night-Stands und bisexuelle Erfahrungen ++

Sarah Connor: Sohn beendet Studium, Tochter macht das Abitur

Sie sei ein paar Monate sehr traurig und verloren gewesen. „Aber eine ältere Freundin hat mich beruhigt und gesagt: ‚Die kommen zurück. Anders, aber sie kommen zurück. Sie brauchen dich weiter, nur anders.‘ Und das stimmt“, sagt die Musikerin.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Während Tyler gerade sein erstes Studium in England beendet, macht Summer aktuell ihr Abitur dort – nur mit kreativen Fächern wie Theater, Schauspiel, Tanz, klassische Musik. „Sie hat nicht nur Talent, sie hat auch den Biss und die Disziplin. Das sind schon mal gute Voraussetzungen“, findet Sarah Connor.