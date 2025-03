Sarah Connor teilt intime Einblicke – „Ich will wilde Nächte“

In diesem Jahr jagt für Fans von Sarah Connor ein Highlight das nächste. Nachdem die Sängerin mit ihrer neuen Single „Heut‘ ist alles gut“ für Aufregung sorgte, gab sie nun das Veröffentlichungsdatum ihres Albums bekannt. Am 23. Mai wird „Freigeistin“ erscheinen, eine weitere deutschsprachiges Platte der Popikone.

Und auch eine große Tour steht an, im kommenden Jahr wird die Musikerin die großen Bühnen des Landes bespielen. Doch vorab versorgt die 44-Jährige ihre Fans nun mit einer Überraschung der besonderen Art und teilt dabei sehr intime Details mit ihren Followern.

Sarah Connor gibt Einblicke in ihre Gedankenwelt

Noch etwas mehr als zwei Monate müssen sich die Fans von Sarah Connor gedulden, bis sie endlich ihr neues Album in den Händen halten können. Um ihren Followern die Wartezeit etwas zu versüßen, hat sich die Sängerin nun etwas ganz Besonderes überlegt. Um die Inhalte ihrer neuen Songs anzuteasern, hat die Musikerin ein kurzes Hörspiel aufgenommen, dass sie nun auf ihrem Instagram-Profil teilt.

Selbst eingelesen lässt sie ihre Community an ihrer aktuellen Gedankenwelt teilhaben. Die Sängerin beginnt mit den Worten: „Ich habe getan, was ich immer tue. Beobachtet, zugehört, geschrieben und gesungen. Ich stelle Traditionen und lang gelernte Konzepte in Frage. Ist Ehe noch zeitgemäß? Wie geht glücklich in einer langen Beziehung? Warum hat mir keiner gesagt wie weh es tut, wenn die Kinder aus dem haus gehen und kann man wirklich monogam sein?“ Und dann verrät die Sängerin, was sie sich momentan am meisten wünscht…

Sarah Connor vermisst „Leichtigkeit“

Sarah Connor fährt fort: „Ich will wilde Nächte und meine Leichtigkeit zurück. Ich will etwas fühlen in einer Welt, die immer stumpfer wird. Ich will jeden Tag etwas Neues lernen und ich kämpfe für das, woran ich glaube. Meine Sehnsucht nach Aus- und Umbruch dominiert dieses Album. Ich bin viele und wir alle sind auf dieser Platte.“ Die Sängerin legt auf ihrem Instagram-Profil einen wahren Seelen-Striptease hin.

Bei ihren Fans kommt diese emotionale Offenheit ausgesprochen gut an. In der Kommentarspalte sammeln sich zahlreiche bestärkende Kommentare. Ein Follower schreibt: „Mein Herz ist seit gestern wieder voll mit Liebe gefüllt, dank dir.“ Ein weiterer Fan kommentiert die Aufnahme mit den Worten: „Sarah das ist wunderschön. Deine Stimme ist so beruhigend und deine Worte so treffend. Ich freu mich so unglaublich sehr auf dieses Album.“

Sarah Connors neue Songs werden sicherlich die Herzen ihrer Fans berühren. Die Sängerin schafft es immer, wieder universelle Gefühle in berührende Popsongs zu verwandeln.