„Santa Clause“-Star Tim Allen: Mehr als zwei Jahre Knast – die dunkle Vergangenheit des Komikers

Er gehörte in den 90er-Jahren zu den beliebtesten Komikern Amerikas: Tim Allen. Mit seiner Serie „Home Improvement“, in Deutschland besser bekannt als „Hör mal, wer da hämmert“, feierte der heute 69-Jährige riesige Erfolge. Und auch in der Weihnachtsfilm-Branche machte Tim Allen kaum einer was vor. Ob im Netflix-Hit „El Camino Christmas“ oder in seiner Paraderolle als Scott Calvin alias „Santa Clause“ begeisterte der Schauspieler Millionen.

Derzeit glänzt Allen in der Disney+-Serienadaption „The Santa Clauses“ wieder als Scott Calvin. Doch der Komiker hat auch eine dunkle Seite, eine dunkle Vergangenheit. Denn vor seiner Schauspiel-Karriere verdiente Tim Allen sein Geld auf illegalem Wege.

Santa Clause hat ein dunkles Geheimnis

Mit 25 Jahren wurde Allen im Oktober 1978 am Kalamazoo-Battle Creek International Airport in Kalamzoo (Michigan) verhaftet. Er war im Besitz von stattlichen 650 Gramm Kokain. Der Komiker wurde zu einer Gefängnisstrafe von sieben Jahren verurteilt, durfte den Knast aber bereits nach knapp zweieinhalb Jahren wieder verlassen.

Der Grund: Tim Allen hatte mit den Behörden kooperiert und so dafür gesorgt, dass weitere Drogendelikte aufgeklärt werden konnten. Nach weiteren Problemen mit dem Alkohol änderte der US-Star jedoch sein Leben.

In einem Interview mit dem „Focus“ im Jahr 2015 verriet Allen: „Ich lag mit lebensbedrohlichen Verletzungen im OP, ich war im Gefängnis, hatte Probleme mit Drogen und Alkohol. Als ich aufwuchs, war es das Größte, Bier und Spirituosen zu trinken. Das machte einen zum Mann, dachte ich. Heute bin ich dankbar, dass ich erkannt habe, dass es einen zu allem anderen macht, aber nicht zum Mann. Wenn ich nicht durch den Alkohol krank geworden wäre, wenn ich nicht dadurch trocken geworden wäre, hätte ich auch nicht aufgehört zu rauchen. Ich konsumierte die Glimmstängel schon als Knirps. Es kommt also darauf an, was man lernt und wie man auf Krisen reagiert.“