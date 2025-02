Sabine Postel: Kurz nach „Die Kanzlei“ herrscht Gewissheit

Die ARD und ihre Krimis – eine Liebesgeschichte in etlichen Akten. Ob „Tatort“, „Polizeiruf 110“ oder „Die Kanzlei“ – die Zuschauerinnen und Zuschauer lieben die Spannung, die derlei Formate mit sich bringen. Auch wenn es bei Letztgenanntem weniger um die eigentliche Ermittlungsarbeit, als um die Arbeit von Anwältinnen und Anwälten geht. Eine von ihnen: Sabine Postel als Isabel von Brede.

Am Dienstagabend (11. Februar 2025) strahlte die ARD eine neue Folge von „Die Kanzlei“ aus. In „Altes Eisen“ vertrat Sabine Postel als Isabel von Brede eine bekannte Schriftstellerin, die mit ihrem Verlag im Clinch lag. Dieser wollte gegen ihren Willen ihren neuen Roman veröffentlichen. Dabei hatte sie das Manuskript, weil sie es so schlecht fand, in den Müll geworfen. Blöderweise hatte ihr Lektor es dort jedoch gefunden. Und so spitzt sich das Drama zu.

Starke Quoten für Sabine Postel und die ARD

Bei den ARD-Zuschauerinnen und -Zuschauern kam die neue Folge sehr gut an. 4,768 Millionen Menschen schalteten um 20.15 Uhr ein, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet. Ein Marktanteil von stattlichen 19,3 Prozent im Gesamtpublikum und damit klarer Tagessieger zur besten Sendezeit.

Deutlich dahinter: Das ZDF. Das Zweite Deutsche Fernsehen zeigte um 20.15 Uhr die Doku „Donald Trump: Rückkehr an die Macht“, in der Emmy-Preisträger Michael Kirk die Hintergründe von Trumps zweiten Wahlsieg analysierte. Jedoch schalteten bloß 2,153 Millionen Menschen im Gesamtpublikum ein, ein Marktanteil von lediglich 8,7 Prozent.

Besser sah es da schon bei RTL aus. 2,59 Millionen Menschen wollten den Krimi „Dünentod – ein Nordsee-Krimi“ schauen, bescherten dem Kölner Sender damit einen Marktanteil von elf Prozent. Ganz stark auch wieder „Bares für Rares“ am Nachmittag. Mit 2,081 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sicherte sich das ZDF einen Marktanteil von 22,4 Prozent um 15.05 Uhr.