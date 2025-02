ARD-Star verkündet die frohe Botschaft – „In etwa zwei Wochen“

Seit Monaten herrscht Funkstille um die beliebte ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“. Während sich „Wer weiß denn sowas?“ derzeit den Sendeplatz gesichert hat, warten die treuen Fans auf den Start der neuen Staffel.

Doch wann geht es endlich weiter? Jetzt hat einer ein ARD-Star der Sendung ein brisantes Detail zur kommenden Staffel enthüllt!

ARD-Star verkündet die frohe Botschaft

Normalerweise startet eine neue „Gefragt – Gejagt“-Staffel zwischen April und Juni – doch bisher hat die ARD keinen Starttermin offiziell bestätigt. Jetzt löst Jäger Sebastian Klussmann die Ungewissheit zumindest ein wenig auf. Auf Instagram postete er ein Bild von der Deutschen Quizmeisterschaft in Fürth. Neben ihm zu sehen: Quiz-Elite wie Sebastian Jacoby, Manuel Hobinger und Annegret Schenkel.

+++ „Tatort“: ARD-Star Judith Rakers enthüllt irres Detail – „Nebenan waren Leichen“ +++

In der Beschreibung des Posts verkündet Klussmann die frohe Botschaft: „In etwa zwei Wochen drehen wir wieder frische Folgen!“ Die Quizmeisterschaft in Fürth sei für ihn als Jäger des ARD-Hits „Gefragt – Gejagt“ die „perfekte Jagdvorbereitung“. Kein Wunder, dass Fans der Quizshow ihr Glück kaum fassen können, dass die neuen Folgen bald in Produktion gehen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr News:

In den Kommentaren unter ARD-Star Klussmanns Post schreiben Zuschauer unter Anderem:

„Die neuen Aufzeichnungen von Gefragt – Gejagt starten schon bald? Sehr schön zu hören.“

„Bin im Jagdfieber! Tolle Sendung mit sehr klugen Menschen“

„Endlich geht die Jagd wieder los!“

„Ich freue mich schon sehr auf die neuen Folgen.“

„Kann es kaum erwarten, euch wieder im TV sehen zu dürfen.“

Bis die neuen Folgen „Gefragt – Gejagt“ erscheinen, dürfe es jedoch noch ein keines Weilchen dauern. Bis es so weit ist, müssen Zuschauer mit „Wer weiß denn sowas?“ vorliebnehmen. Oder die alten Folgen mit Alexander Bommes und Co. in der ARD-Mediathek einfach nochmal ansehen.