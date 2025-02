„Tatort“: ARD-Star Judith Rakers enthüllt irres Detail – „Nebenan waren Leichen“

Judith Rakers überrascht in ihrem Podcast mit einer Enthüllung, die selbst hartgesottene Krimi-Fans schaudern lässt! Einst träumte die charmante Ex-Tagesschau-Moderatorin davon, im „Tatort“ als Leiche zu glänzen – doch dieser Wunsch hat sich in Luft aufgelöst. Der Grund? Eine schaurige Geschichte, die sie von einem Kollegen aufgeschnappt hat!

Zurück ins Jahr 2016: In der „Tatort“-Folge „Fegefeuer“ mit dem berüchtigten Til Schweiger als Kommissar war Rakers mittendrin, als russische Gangster die „Tagesschau“-Redaktion stürmten. Doch enthüllt die Moderatorin nun ein Detail, welches noch spannender als der Krimi selbst ist.

ARD-Star lüftet gruseliges „Tatort“-Geheimnis

In ihrem Podcast „Baborie & Rakers – Sie orgeln sich durchs Alphabet“ plaudert die 49-Jährige aus dem Nähkästchen. Bei den Dreharbeiten in echten Leichenschauhäusern, so zitiert Rakers einen Schauspieler, gibt es nämlich keine Attrappen. „Wenn die aus einem Kühlfach einen Sarg rausziehen und da reingucken – wie er mir erzählt hat, waren nebenan dann echte Leichen“, verrät der ARD-Star mit einem Schaudern.

Heißt: Schauspieler, die als Leichen verkleidet sind, liegen Seite an Seite mit echten Verstorbenen, nur getrennt durch dünne Regale. Ein makabrer Anblick, der selbst Hartgesottene aus der Fassung bringt! „Seitdem möchte ich keine Leiche mehr sein“, gesteht Rakers freimütig.

Wer ihr dieses Horrormärchen erzählt hat, bleibt im Dunkeln. „Wer war das denn? Hat Axel Prahl mir das erzählt?“, denkt sie laut nach, „Vielleicht hat er mich auch veräppelt.“

Die ARD zeigt Folgen vom „Tatort“ sonntags zur besten Sendezeit. Sendung verpasst? Kein Problem! In der ARD-Mediathek können Fans des beliebten Krimis alle „Tatort“-Folgen ganz bequem von der Couch aus nachholen.