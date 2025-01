RTL2: Kurz vor „Kampf der Realitystars“ ist es offiziell – Zuschauer reagieren deutlich

Der Strand von Thailand ruft – und mit ihm jede Menge Drama, Tränen und hitzige Diskussionen! Die erfolgreiche RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ startet bald in die sechste Runde. Doch dieses Mal gibt’s nicht nur neue Promis, die um Sendezeit und Ruhm kämpfen, sondern auch ein echtes Highlight:

Künftig übernimmt ein neues Gesicht das Mikrofon!

RTL2 lässt die Bombe platzen

„Kampf der Realitystars“ kehrt in wenigen Wochen zurück auf die Bildschirme. Dann allerdings nicht nur mit neuen Promis im Gepäck, sondern auch einer neuen Moderatorin. Arabella Kiesbauer übernimmt künftig das Ruder. Ja, ihr habt richtig gelesen!

Die Frau, die in den 90ern unsere Wohnzimmer mit ihrer legendären Talkshow „Arabella“ füllte, kehrt zurück ins deutsche TV – und das am traumhaften Sandstrand von Thailand. Schluss mit Nachmittagsdramen, jetzt heißt es: „Stunde der Wahrheit“ unter Palmen!

„Es ist ein großartiges Gefühl, wieder mit einer eigenen Show präsent zu sein“, schwärmt die 55-Jährige gegenüber RTL2, die in der neuen Staffel den Stars ordentlich auf den Zahn fühlen wird. Denn eines ist klar: Wer hier weiterkommen will, braucht mehr als nur eine gute Bräune. Schlagfertigkeit und Biss stehen an oberster Stelle – und Kiesbauer weiß, wie man beides perfekt serviert.

RTL2: Zuschauer fällen ihr Urteil

Noch zuvor führte Ex-Spielerfrau Cathy Hummels die Stars durch die Challenges. Doch Arabella bringt neuen Schwung nach Thailand, was selbst den hartgesottensten Realitystars den Schweiß auf die Stirn treiben dürfte. Kein Wunder – mit 30 Jahren TV-Erfahrung kennt sie alle Tricks und weiß, wie man eine Show führt.

+++„Die Geissens“: Nach den neuen Folgen kursiert die Nachricht+++

Fans haben sofort eine klare Meinung und kommentieren fleißig auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats. Dabei fallen die Stimmen gemischt aus. Von „Tut mir leid, Cathy war viel besser“ bis hin zu „Da habt ihr euch endlich um Welten verbessert“ ist alles dabei.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Trotz gemischter Reaktionen steht fest: Es wird definitiv spannend! Momentan sind die Dreharbeiten bereits in vollem Gange. Voraussichtlich wird die sechste Staffel „Kampf der Realitystars“ im Frühjahr auf RTL2 anlaufen.